کاهش ۵ تا ۸ درجه ای دما در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی اظهار کرد: از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا مجدداً استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و در اغلب مناطق استان به ویژه نیمه شمالی و شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای (به ویژه بعد از ظهر فردا)، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی، شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است که سبب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان رودخانه‌های فصلی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان از فردا تا روز پنجشنبه (به ویژه روز چهارشنبه)، کاهش شدید دما (۵ تا ۸ درجه) در کل استان و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.

سبزه زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت سه شنبه تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۲۲.۲ درجه و دهدز با دمای ۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۹ درجه و کمینه دمای ۱۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.