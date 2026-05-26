به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست با مدیر امور اراضی استان بوشهر اظهار کرد: ویژگی‌های اقلیمی و پتانسیل‌های بالای شهرستان دشتی در بخش کشاورزی و انرژی، ضرورت نگاه ویژه و مدیریت جهادی در حوزه اراضی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به پیشتازی شهرستان در تولید انرژی‌های پاک تصریح کرد: با تلاش های همه جانبه در سطح شهرستان و حمایت متولیان استانی از جمه امور اراضی در سال گذشته اراضی گسترده‌ای به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافت که این امر باعث شده است دشتی به قطب اصلی نیروگاه‌های خورشیدی در جنوب ایران تبدیل شود.

فرماندار دشتی بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی شهرستان تأکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های مهم ما در حوزه کشاورزی نوین، تعیین تکلیف وضعیت مجتمع گلخانه‌ای «چاهگاه» است.



مقاتلی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود امور اراضی استان با فوریت نسبت به رفع موانع قانونی و اداری این مجموعه اقدام کند تا این اراضی به افراد بومی، جوانان جویای کار و علاقه‌مندان به فعالیت‌های گلخانه‌ای واگذار شود.



وی تأکید کرد: واگذاری این ظرفیت‌ها به افراد مشتاق و متخصص، نه تنها باعث جهش تولید در بخش کشاورزی می‌شود، بلکه زمینه اشتغال پایدار و مستقیم را برای تعداد زیادی از جوانان شهرستان فراهم خواهد کرد.