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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

اقدامات ترامپ بدترین شوک های تجارت بین الملل در ۸۰ سال گذشته

اقدامات ترامپ بدترین شوک های تجارت بین الملل در ۸۰ سال گذشته

دبیر کل سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که به خاطر اقدامات رئیس جمهور آمریکا تجارت بین المللی بدترین شوک های ۸۰ سال گذشته را تجربه کرده است. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، ناگوزی اکونجو ایوالا، دبیر کل سازمان تجارت جهانی، طی مصاحبه ای با روزنامه هندلزبلات آلمان، گفت: اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اعمال تعرفه‌ علیه واردات از دیگر کشورها و اقدامات تلافی جویانه کشورهای دیگر در برابر وی، موجب شده که تجارت جهانی با بدترین شوک های ۸۰ سال گذشته روبرو شود.

ایوالا در سخنان خود البته گفت که اینکه ساختار تجارت بین الملل با این اقدامات از هم فروپاشیده و از خود مقاومت نشان داده، وی را شگفت زده کرده است.

دبیرکل سازمان تجارت جهانی تأکید کرد: تجارت آزاد در جهان در اثر شوک های مذکور آسیب دیده اما هنوز از هم نگسسته است.

کد مطلب 6732804
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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