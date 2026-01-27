اقدامات ترامپ بدترین شوک های تجارت بین الملل در ۸۰ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، ناگوزی اکونجو ایوالا، دبیر کل سازمان تجارت جهانی، طی مصاحبه ای با روزنامه هندلزبلات آلمان، گفت: اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اعمال تعرفه‌ علیه واردات از دیگر کشورها و اقدامات تلافی جویانه کشورهای دیگر در برابر وی، موجب شده که تجارت جهانی با بدترین شوک های ۸۰ سال گذشته روبرو شود.

ایوالا در سخنان خود البته گفت که اینکه ساختار تجارت بین الملل با این اقدامات از هم فروپاشیده و از خود مقاومت نشان داده، وی را شگفت زده کرده است.

دبیرکل سازمان تجارت جهانی تأکید کرد: تجارت آزاد در جهان در اثر شوک های مذکور آسیب دیده اما هنوز از هم نگسسته است.