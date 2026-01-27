تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۲۰ اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی با فعالان اقتصادی، اصلاح مواعد زمانی مربوط به ارسال اطلاعات برخی دوره‌های مالی جهت دریافت اطلاعات دفاتر تجاری مودیان در دستور کار قرار گرفته، اظهار داشت: اکنون با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی شش ماهه اول سال‌جاری تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تمدید شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان امور مالیاتی کشور با دستور وزیر محترم در حال پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی مردم از جمله مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی است.

سبحانیان بیان داشت: در راستای حمایت از مودیان مالیاتی و تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، جرایم مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌طور کامل بخشیده خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی همچنین با بیان اینکه مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، قبلا تا پایان دی‌ماه سال‌جاری بوده است، گفت: این فرصت نیز تا ۲۰ اسفندماه سال‌جاری تمدید شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان بیان داشت: همچنین مهلت بارگذاری برای سال مالی که بازه زمانی یک‌ساله و شروع آن تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ باشد، تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ و یا چهارماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم هر کدام که موخر باشد، خواهد بود.