مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی، کلیه مواعید زمانی مربوط به اعتراض به اوراق مالیاتی موضوع قوانین و مقررات مالیاتی، تمدید شد.

وی گفت: بر این اساس، مواعید اقدامات مودیان از جمله اعتراض به انواع اوراق مالیاتی (تشخیص، مطالبه و آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی) که انقضای مهلت اعتراض آنها از تاریخ ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ و به بعد است، تا سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: همچنین برای بهره مندی مودیان از تسهیلات موضوع ماده ۲۳۸، رسیدگی مجدد نسبت به اعتراص توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با دوره انقضای ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نیز تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.