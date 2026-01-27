کیفیت هوای اهواز همچنان در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۷ بهمن، شاخص کیفیت هوا بر پایه اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون نشان می‌دهد که هوای اهواز و چندین شهر دیگر خوزستان در شرایط «ناسالم» و «قرمز» قرار دارد.

براساس اعلام این سامانه، ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز با شاخص ۱۷۲، استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۸، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۷۰، و دیگر ایستگاه‌های استان همچون کارون (۱۶۵)، شادگان (۱۵۴)، اندیمشک و خرمشهر (۱۵۳)، ماهشهر (۱۵۵)، سوسنگرد (۱۵۷) و دزفول (۱۵۲) به ثبت رسیده است. این ارقام نشانگر وضعیت «ناسالم» برای همه افراد است.

از سوی دیگر، هوای ملاثانی، شوشتر، هویزه، آبادان و بهبهان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» گزارش شده است.

در عین حال، بر اساس شاخص ۲.۵ میکرون، هوای لالی و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» و هوای باغملک در شرایط «پاک» ارزیابی شده است.

با توجه به شرایط کنونی، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه افراد حساس، از فعالیت‌های طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند و نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.