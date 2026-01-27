به گزارش خبرگزاری مهر، علیحسین احدی عالی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: فرصتهای این حوزه علاوه بر سوددهی بالا، نیازمند سرمایهگذاری نسبتاً کم و دارای بازگشت سریع هستند.
وی نخستین طرح را تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی در شهرستان گرمی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این پروژه، حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری و تولید سالانه ۵۰۰ تن کمپوست پیشبینی شده است که اشتغال مستقیم ۴۰ نفر را فراهم میسازد.
مساحت مورد نیاز این طرح یک هکتار است و سازمان جهاد کشاورزی استان همکاری کامل را با سرمایهگذاران خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه از طرح دوم با موضوع تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی یاد کرد و گفت: محل اجرای این پروژه در شهرستانهای پارسآباد و اردبیل تعیین شده، و با سرمایهگذاری ۴۰۰۰ میلیارد ریال میتوان به تولید ۲۰۰ هزار تن خوراک دام دست یافت و برای ۵۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرد. زمین مورد نیاز این طرح نیز حدود یک و نیم هکتار برآورد شده است.
وی همچنین از طرح بزرگ دیگری به نام ایجاد شهرک ماهیان زینتی، زالوی طبی و ریزجلبکها خبر داد و تصریح کرد: با سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریال، این مجموعه قادر به تولید ۱۵ میلیون قطعه ماهی زینتی، ۱۶ میلیون نخ زالو و ۶۰ میلیون تن جلبک خواهد بود. مساحت مورد نیاز این شهرک ۲۰ هکتار است و میتواند ۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند.
احدی عالی در پایان به فرصت سرمایهگذاری در زمینه تولید بذر هیبریدی سبزی و صیفیجات در پارسآباد و اردبیل اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح با ۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری و تولید سالانه ۴۰ میلیون عدد بذر قابل تحقق است و زمینهساز بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم خواهد بود.
زمین مورد نیاز برای این طرح ۱۰ هکتار برآورد شده و سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی کامل برای همکاری با سرمایهگذاران را دارد.
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