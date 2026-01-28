ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز جریانات غالب در سطح استان جنوبشرقی خواهد بود و در پی تقابل دو توده پرفشار و کمفشار، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و خیزش گردوغبار در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: از فردا با نفوذ زبانههای کمفشار و اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلیباری، شرایط جوی ناپایدار میشود و شاهد بارش باران همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق خواهیم بود. همچنین در مناطق مرتفع و کوهستانی استان بارش برف، وقوع پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: این شرایط ناپایدار جوی تا بعدازظهر روز جمعه در استان ادامه خواهد داشت و پس از آن بهتدریج از شدت ناپایداریها کاسته شده و جو استان به سمت پایداری حرکت میکند.
معقولی خاطرنشان کرد: از روز شنبه تا اوایل هفته آینده، جو استان گلستان پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابلملاحظهای پیشبینی نمیشود.
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