به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسویچلک پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهزیستی کردستان، با اشاره به جایگاه این سازمان در نظام حکمرانی اجتماعی کشور اظهار کرد: سازمان بهزیستی نماد عملکرد حاکمیت در حوزه اجتماعی است و بسیاری از مسائلی که امروز با آن مواجهیم، از جمله فقر، معلولیت، طلاق و کودکان بدسرپرست، محصول شرایط اجتماعی است نه عملکرد بهزیستی.
وی افزود: سازمان بهزیستی نقشی در ایجاد این شرایط نداشته، بلکه مأموریت آن مدیریت پیامدها و کاهش آثار اجتماعی این مسائل است؛ با این حال، انتظارات از بهزیستی بهطور مستمر افزایش یافته و مأموریتهای آن از چند وظیفه محدود به دهها مسئولیت متنوع گسترش پیدا کرده است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بهزیستی تنها دستگاهی است که بهصورت صریح در قانون اساسی مأموریت پیشگیری اجتماعی دارد، گفت: فلسفه تأسیس سازمان بهزیستی اجرای اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بوده و این سازمان در حوزههایی چون توانبخشی، آسیبهای اجتماعی، کودکان، زنان و خانواده، باسابقهترین و تخصصیترین نهاد کشور محسوب میشود.
موسوی چلک با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: در گذشته با وجود پایینتر بودن مستمریها، قدرت خرید جامعه هدف بیشتر بود، اما امروز با وجود افزایش عددی مستمریها، تورم موجب کاهش اثربخشی حمایتها شده است و این مسئله پاسخگویی به مطالبات را دشوارتر کرده است.
وی ادامه داد: مسائل اجتماعی ماهیت ثابت ندارند و سازمان بهزیستی باید در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اعتراضات، حوادث طبیعی و برنامههای ملی، پاسخگوی نیازهای روانی و اجتماعی جامعه باشد؛ از این رو، تقویت این سازمان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از امنیتیسازی مسائل اجتماعی گفت: هرچه موضوعات اجتماعی بیشتر امنیتی شوند، امکان مداخله مؤثر اجتماعی کاهش مییابد؛ در حالی که امنیت اجتماعی پایدار از مسیر توسعه اجتماعی و تقویت خدمات فرهنگی و اجتماعی محقق میشود.
وی با تأکید بر جایگاه قانونی بهزیستی در صدور مجوز مراکز مشاوره افزود: طبق آییننامههای مصوب، بهزیستی مرجع اصلی صدور مجوز مراکز مشاوره است و سایر دستگاهها باید در چارچوب ضوابط و سطحبندیهای تعیینشده توسط این سازمان فعالیت کنند.
موسوی چلک از حرکت به سمت صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی خبر داد و گفت: مراکز تخصصی در حوزههایی مانند کودک، سالمند، تربیت جنسی و خانواده در دستور کار قرار گرفته و فرآیندهای آن در حال بارگذاری در درگاه ملی مجوزها است.
وی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در رویکردهای مددکاری اجتماعی بیان کرد: بهزیستی نباید صرفاً مشکلمحور باشد؛ سلامت اجتماعی بر اساس نیازمحوری تعریف میشود و این امر مستلزم اصلاح ساختارها و فرآیندهای ارائه خدمات است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تصویب شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی خبر داد و گفت: این شبکه با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش نظارت و تقویت مدیریت مورد در حوزههای مختلف اجتماعی ایجاد میشود.
وی در پایان تأکید کرد: بازنگری در فرآیندها، حرکت به سمت مدیریت مورد و پرهیز از اقدامات نمایشی، لازمه حفظ سرمایه اجتماعی سازمان بهزیستی و افزایش اثربخشی خدمات اجتماعی در کشور است.
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