حمله به ایران آتشفشان منطقه را فعال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف الموسوی، مسئول پرونده منابع طبیعی و مرزها در حزب‌الله لبنان در گفت وگوی اختصاصی با شبکه المیادین هشدار داد: ممکن است در نتیجه خطای محاسباتی، حمله نظامی آمریکا به ایران رخ دهد، اما چنین اقدامی آتشفشانی را در منطقه فعال خواهد کرد.

وی افزود: هر زمان که ایران در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل بوده، از سوی غرب هدف قرار گرفته است.

الموسوی گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا همواره در پی سرنگونی حکومت بوده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها به‌دنبال ریشه‌کن کردن ما هستند و در این مسیر از توان اسرائیل برای تحمل هزینه‌های خونین بهره برده‌اند.

الموسوی گفت: آمریکا یا به دنبال سازش با ایران است یا به‌دنبال حمله به حکومت آن است.

این مقام حزب‌الله گفت: آمریکا می تواند به ایران حمله نظامی کند، اما محال است که چنین ضربه‌ای ایران را سرنگون کند.

الموسوی خاطرنشان کرد: آنچه دولت آمریکا را از حمله به ایران بازمی‌دارد، ناتوانی‌اش در پاسخ به این پرسش است که «پس از حمله چه پیش خواهد آمد؟».

وی به موضوع ربایش رئیس جمهوری ونزوئلا از سوی آمریکا پرداخت و افزود: آمریکا در ونزوئلا به سیاست «زدن سر هرم قدرت» متوسل شد، به این معنا که رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو را ربود، اما ساختارهای حکومتی را حفظ کرد.

الموسوی در پاسخ به واکنش ها در لبنان نسبت به سخنرانی نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان نیز گفت که شیخ قاسم یک واقعیتی را بیان کرده است مبنی بر این که ترور هریک از مراجع تقلید، بهای گزافی [برای عامل آن] به دنبال خواهد داشت.

وی گفت که لبنان در اشغال آمریکا قرار دارد و نیروهای آمریکایی در اقدامی که نقض قانون هواپیمایی غیر نظامی است، تجهیزات نظامی را در فرودگاه بیروت پیاده کردند.

الموسوی درباره احتمال دخالت حزب‌الله در صورت هرگونه هدف قرار دادن ایران از سوی آمریکا گفت: وقتی به پل برسیم، از آن عبور می‌کنیم.

وی افزود: ما جنگی فراگیر را به لبنان تحمیل نکردیم و سید نصرالله نبرد پشتیبانی را با محاسباتی بسیار دقیق و به‌صورت مرحله‌ای مدیریت می‌کرد.