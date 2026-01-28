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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

مقام حزب الله:

حمله به ایران آتشفشان منطقه را فعال می کند

حمله به ایران آتشفشان منطقه را فعال می کند

یک مقام حزب الله لبنان نسبت به هرگونه ماجراجویی آمریکا علیه ایران هشدار داد و این مسئله را مساوی با فوران کل منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف الموسوی، مسئول پرونده منابع طبیعی و مرزها در حزب‌الله لبنان در گفت وگوی اختصاصی با شبکه المیادین هشدار داد: ممکن است در نتیجه خطای محاسباتی، حمله نظامی آمریکا به ایران رخ دهد، اما چنین اقدامی آتشفشانی را در منطقه فعال خواهد کرد.

وی افزود: هر زمان که ایران در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل بوده، از سوی غرب هدف قرار گرفته است.

الموسوی گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا همواره در پی سرنگونی حکومت بوده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها به‌دنبال ریشه‌کن کردن ما هستند و در این مسیر از توان اسرائیل برای تحمل هزینه‌های خونین بهره برده‌اند.

الموسوی گفت: آمریکا یا به دنبال سازش با ایران است یا به‌دنبال حمله به حکومت آن است.

این مقام حزب‌الله گفت: آمریکا می تواند به ایران حمله نظامی کند، اما محال است که چنین ضربه‌ای ایران را سرنگون کند.

الموسوی خاطرنشان کرد: آنچه دولت آمریکا را از حمله به ایران بازمی‌دارد، ناتوانی‌اش در پاسخ به این پرسش است که «پس از حمله چه پیش خواهد آمد؟».

وی به موضوع ربایش رئیس جمهوری ونزوئلا از سوی آمریکا پرداخت و افزود: آمریکا در ونزوئلا به سیاست «زدن سر هرم قدرت» متوسل شد، به این معنا که رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو را ربود، اما ساختارهای حکومتی را حفظ کرد.

الموسوی در پاسخ به واکنش ها در لبنان نسبت به سخنرانی نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان نیز گفت که شیخ قاسم یک واقعیتی را بیان کرده است مبنی بر این که ترور هریک از مراجع تقلید، بهای گزافی [برای عامل آن] به دنبال خواهد داشت.

وی گفت که لبنان در اشغال آمریکا قرار دارد و نیروهای آمریکایی در اقدامی که نقض قانون هواپیمایی غیر نظامی است، تجهیزات نظامی را در فرودگاه بیروت پیاده کردند.

الموسوی درباره احتمال دخالت حزب‌الله در صورت هرگونه هدف قرار دادن ایران از سوی آمریکا گفت: وقتی به پل برسیم، از آن عبور می‌کنیم.

وی افزود: ما جنگی فراگیر را به لبنان تحمیل نکردیم و سید نصرالله نبرد پشتیبانی را با محاسباتی بسیار دقیق و به‌صورت مرحله‌ای مدیریت می‌کرد.

کد مطلب 6734479

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      4 3
      پاسخ
      درود بر حزب الله و حامیان آن.زنده باد حضرت آیت الله خامنه ای و درود به روح پر فتوح شهید راه حق سید حسن نصرالله.وعده های خدا بر مجاهدان راه خدا محقق خواهد شد و کفر راه نفوذ بر امت اسلام ندارد.مهر امام خمینی در دل همه مسلمانان جا دارد.که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
    • IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      5 4
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      ایران مگر ونزوئلاست ترامپ حواست خوب جمع کن اشتباه گرفتی عوضی با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد
    • IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      5 3
      پاسخ
      جمهوری اسلامی ایران کشوری است نه جنگ طلب نه زورگو و نه زور میپزیریم نه از سگ زرد ترامپ می‌ترسیم تسلیمش بشیم کور خونده یاغی گستاخ باید هم منطقه به یاد داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران همیشه دوستی و حامی ضعیفان بوده چندین ساله به فلسطین ظلم میشه سوریه و عراق و لبنان یمن همه این عامل اصلی این جنگ و کشت و کشتار کودکهای بی گناه آمریکا در راس آن نتانیاهو میباشد اینا در کل با اسلام مشکل دارن و میخوان به دنیا حکومت کنند کشور خودشونو رها کردن ظلم و فساد و جنایت تروریست همه این موارد مرتکب شدن

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