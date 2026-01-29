۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

وزیر میراث‌فرهنگی: بسته گردشگری «دره خزینه» پلدختر تهیه شود

خرم‌آباد - وزیر میراث‌فرهنگی، تأکید کرد: بسته ویژه گردشگری «دره خزینه» پلدختر تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح امروز پنج‌شنبه در بازدید از جاذبه طبیعی «دره خزینه» پلدختر بر تهیه بسته گردشگری ویژه این مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به‌ضرورت تدوین این بسته برای توسعه گردشگری در این مجموعه، به‌ویژه از مسیر جنوب کشور و هم‌جواری با استان ایلام، گفت: بسته گردشگری این مجموعه تکمیل و از ظرفیت مشاور باتوجه‌به بزرگ‌بودن سازه «دره خزینه» استفاده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، ادامه داد: مسیر دسترسی این مجموعه مشکلی ندارد و زیرسازی آن انجام شده اما لازم است برنامه برای ایجاد سازه‌های کوچک برای استقرار گردشگر در این مجموعه عملیاتی شود.

صالحی امیری، گفت: لازم است امکان دسترسی به دو طرف این دره نیز فراهم شود.

