مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت از تمدید مهلت ثبت نام تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۶ خبر داد.
ثبت نام غیر حضوری در سامانه http://haj۴۰۰۰.com یا مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع ۱۴۰۵ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت از تمدید مهلت ثبت نام تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۶ خبر داد.
ثبت نام غیر حضوری در سامانه http://haj۴۰۰۰.com یا مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.
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