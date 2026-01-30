مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت از تمدید مهلت ثبت نام تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۶ خبر داد.

ثبت نام غیر حضوری در سامانه http://haj۴۰۰۰.com یا مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.