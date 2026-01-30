  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع تمدید شد

مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع تمدید شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: مهلت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حج تمتع ۱۴۰۵ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت از تمدید مهلت ثبت نام تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۶ خبر داد.

ثبت نام غیر حضوری در سامانه http://haj۴۰۰۰.com یا مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

کد مطلب 6735390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها