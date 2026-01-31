به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم اولادقباد بازیکن تیم ملی فوتسال ایران و بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۲۲، پس از صعود تیم ملی به مرحله بعدی رقابتهای جام ملتهای فوتسال ۲۰۲۶ اندونزی درباره شرایط تیم و مسیر پیشرو صحبت کرد.
وی با اشاره به شروع موفق ایران در این مسابقات گفت: میدانیم بهترین نمایشمان را نشان ندادیم اما تیم ملی بازی به بازی بهتر خواهد شد و خوشبختانه توانستیم با دو برد مقابل مالزی و عربستان صعودمان را قطعی کنیم. این صعود حاصل تلاش یک مجموعه است. از کادر فنی گرفته تا تکتک بازیکنانی که با تمام وجود برای پیراهن ایران جنگیدند.
اولادقباد با یادآوری عملکرد خود در مسابقات اخیر افزود: خوشحالم که در بازی اول توانستم با گلزنی به تیم کمک کنم و در دیدار دوم هم با پاس گل، سهمی در شکستن قفل دروازه عربستان داشته باشم. اینها ثمره اعتماد کادر فنی و کار گروهی تیم است، نه تلاش فردی.
او در ادامه با اشاره به مسابقات ۲۰۲۴ بانکوک و نقش وحید شمسایی اشاره کرد و گفت: در بانکوک با مصدومیت به تیم اضافه شدم. اینکه آقای شمسایی در سختترین شرایط به من اعتماد کرد برایم ارزشمند بود و خوشحالم که در فینال با پاس گل، توانستم پاسخ کوچکی به آن اعتماد بدهم. این روحیه اعتماد و حمایت میان بازیکنان امروز هم در تیم ملی دیده میشود.
ملیپوش فوتسال ایران درباره دیدار آینده مقابل افغانستان اظهار داشت: افغانستان در سالهای اخیر با استفاده از مربیان ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته، اردوهای متعدد و بازیهای تدارکاتی زیادی برگزار کرده و همیشه با انگیزه بالا مقابل ایران قرار میگیرد. آنها بازیکنانی دارند که در فوتسال ایران رشد کردهاند و شناخت کاملی از سبک بازی ما دارند، بنابراین قطعاً دیدار سادهای نخواهد بود.
اولادقباد همچنین به شرایط سالن مسابقات اشاره کرد و گفت: بهنظر من حق با آقای شمسایی است، این سالن برای تیمهایی که مثل ما فوتسال روی زمین و تکنیکی بازی میکنند اصلاً ایدهآل نیست. شما در صحنههای تلویزیونی هم میبینید که توپ بارها روی زمین میماند و این شرایط بیشتر به سود تیمهایی مثل مالزی و عربستان بود که سعی میکردند با ایجاد وقفههای مداوم، ریتم بازی را از ما بگیرند. با این حال ناچاریم تلاش کنیم خودمان را با شرایط وفق بدهیم.
وی با تأکید بر همدلی تیم ملی ادامه داد: تیم ملی ایران یکدل و متحد برای قهرمانی آمده است. هرچه جلوتر میرویم، انسجام تیم بیشتر میشود. ما به مردم قول قهرمانی دادهایم و این کمترین کاری است که میتوانیم برای ایران انجام دهیم.
بازیکن تیم ملی فوتسال در پایان با اشاره به سختیهای مسیر قهرمانی گفت: شرایط امسال بسیار دشوار است، هم از نظر احساسی و هم از نظر آمادگی رقبا. تیمهای زیادی مدعی قهرمانی شدهاند، اما تجربه نشان داده اراده تیم ملی ایران در روزهای سخت محکمتر میشود. ما دوشادوش هم، با تمام توان، برای این افتخار میجنگیم و تا آخرین لحظه کوتاه نخواهیم آمد.
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