به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در نشست خبری امروز که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی به مردم گفت: حضور مستمر خبرنگاران در کنار مجموعه اورژانس پیش‌بیمارستانی، کمک می‌کند تا خدمات شبانه‌روزی همکاران ما به‌درستی به اطلاع مردم برسد و زحمات آنان دیده شود.

وی با ارائه آماری از ظرفیت‌های اورژانس کشور افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۹۱ پایگاه شهری، یک‌هزار و ۹۵۷ پایگاه جاده‌ای، ۵۳ پایگاه هوایی و دو پایگاه دریایی در کشور فعال هستند و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی در این مجموعه به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

میعادفر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت جدید اظهار کرد: از مرداد و شهریورماه تاکنون، بیش از ۱۱۲ میلیون تماس با شماره ۱۱۵ برقرار شده که در نتیجه آن، بیش از ۸ میلیون مأموریت برای ارائه خدمات پزشکی به هم‌وطنان انجام شده است. این خدمات اگرچه بسیار پرهزینه هستند، اما با توجه به حادثه‌خیز بودن کشور، از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به بارش‌های اخیر و بروز حوادث ناشی از آن گفت: در این ایام، خدمات گسترده‌ای به افرادی که دچار مشکل شده بودند یا مسیرهای ارتباطی آن‌ها مسدود شده بود، ارائه شد. همچنین ۱۲۵ پایگاه جدید ساختمانی در کشور احداث شده است.

وی افزود: بخشی از این پایگاه‌ها در یادمان‌های راهیان نور در مناطق جنوب و جنوب‌غرب کشور مستقر هستند و در ایام حضور زائران، خدمات‌رسانی مستمر انجام می‌دهند. با رفع محدودیت‌ها و فعال‌سازی مجدد این پایگاه‌ها، پوشش امدادی در این مناطق تقویت شده است.

میعادفر با اشاره به اهمیت برخی استان‌ها در حوزه حوادث، خاطرنشان کرد: استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و خراسان جنوبی از مناطق مهم کشور هستند که با وجود گستردگی جغرافیایی، حوادث پیچیده و سختی را تجربه می‌کنند و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اورژانسی هستند.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی برخی مناطق کشور گفت: به دلیل کویری بودن بخشی از مناطق و دشواری دسترسی، ارائه خدمات اورژانسی در مناطق محروم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در برخی نقاط، فاصله مردم تا مراکز درمانی به بیش از سه ساعت می‌رسد و در این مسیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری خوبی داشته‌اند و راه‌اندازی پایگاه‌ها در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه با اشاره به وضعیت ناوگان آمبولانسی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، ۳ هزار و ۴۲۲ دستگاه آمبولانس از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند. از محل قرارداد ۵۰۰ دستگاه آمبولانس، تاکنون ۳۴۲ دستگاه تحویل گرفته شده است، همچنین در طول سال جاری، ۷۷ دستگاه آمبولانس توسط خیرین خارج از کشور خریداری و در اختیار سازمان اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده شده که اقدام بسیار ارزشمندی بوده است.

میعادفر افزود: امسال برای نخستین‌بار، طرح خرید مشارکتی آمبولانس توسط استان‌ها آغاز شد و در این راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با استانداران حدود ۶ تا ۷ استان به امضا رسیده که بخشی از آن وارد فاز عملیاتی شده و در این ایام نیز رونمایی شده است.

وی به برخی نمونه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری استانداری، طی دو هفته گذشته ۱۵ دستگاه آمبولانس خریداری کرده که ان‌شاءالله در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته وی؛ همچنین در مشهد، با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی و با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و معافیت‌های موجود، این روند دنبال شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در استان هرمزگان نیز از ظرفیت مناطق آزاد استفاده شد و حدود ۴۰ دستگاه آمبولانس وارد چرخه عملیاتی شده و هم‌اکنون مردم از این امکانات بهره‌مند هستند و این آمبولانس‌ها در حال انتقال و استقرار در پایگاه‌ها هستند.

وی اضافه کرد: در استان گیلان نیز با همکاری استانداری این اقدام در حال انجام است و استان قم هم وارد این فرآیند شده است و تاکنون در مجموع ۶۱ دستگاه آمبولانس تحویل گرفته شده و ۱۵ دستگاه دیگر نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ها در حال تأمین است.

میعادفر خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با همکاری وزارت بهداشت، قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس منعقد شده که این خودروها وارد کشور شده‌اند و هم‌اکنون شرکت مربوطه در حال انجام فرآیند تجهیز آن‌ها به آمبولانس است.

وی در خصوص همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه تأمین اعتبارات گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است و برخی از این اعتبارات از محل یک درصد فروش خودرو پیش‌بینی شده که امیدواریم با تخصیص آن، بتوانیم بخشی از مشکلات حوزه آمبولانس را پشت سر بگذاریم، البته تحقق کامل این منابع نیازمند همراهی و پیگیری نمایندگان مجلس است تا بر اساس محاسبات انجام‌شده، این اعتبارات افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به استفاده از توان داخلی در تأمین تجهیزات افزود: در حال حاضر با یکی از مسئولان سازمان تجهیزات پزشکی در حال هماهنگی هستیم تا تجهیزات داخل آمبولانس‌ها از ظرفیت‌های داخلی تأمین شود و تجهیزاتی مانند لانگ و سایر ملزومات که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شوند، طی دو مرحله در سال گذشته و امسال در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است.

میعادفر ادامه داد: این اقدامات باعث شده حدود ۴۰۰ هزار مأموریت به ظرفیت خدمت‌رسانی افزوده شود، میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و زمان رسیدن بر بالین بیمار کاهش پیدا کند..

وی ادامه داد: در همین یک سال گذشته، حدود ۱۲۷ دستگاه آمبولانس با وجود همه سختی‌ها در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است و بخشی از این تأمین‌ها از خارج کشور انجام می‌شود که نیازمند هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف است و این فرآیندها در حال انجام است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در دانشگاه‌ها دنبال شده، ایجاد اتصال کامل مراکز شهرهایی است که در حوزه پزشکی فعالیت دارند، به مراکز مرتبط است؛ این زیرساخت‌ها پیش از این نیز وجود داشته اما به دلایل مختلف ارتباط آن‌ها به‌صورت کامل برقرار نبود که در حال پیگیری و تکمیل است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به مأموریت‌های ملی افزود: در حوادث و مناسبت‌های ملی و ایام‌الله، به‌ویژه در مراسم اربعین حسینی، سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار مأموریت انجام شد که عمده آن در مردادماه بود. این اقدامات با محوریت ستاد مرکزی اربعین وزارت بهداشت و با مسئولیت‌پذیری و حمایت وزیر محترم کشور انجام شد.

میعادفر ادامه داد: مدیریت بحران و هماهنگی در سطح وزارت بهداشت نیز از جمله مسئولیت‌هایی است که در این حوزه دنبال می‌شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند تجهیزات جدید خریداری کنند و در صورت بروز حوادث، بین ۷۲ ساعت تا یک هفته به‌صورت خودگردان خدمات ارائه دهند. در این زمینه، بیمارستان‌های تهران نیز با همکاری‌های لازم، آمادگی حفظ و تداوم خدمات را دارند.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها شاهد افزایش حوادث بوده‌ایم و در این مسیر، نقش نیروهای خانم بسیار ارزشمند است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام خواهد شد. از ابتدای مهرماه، همکاران ما در این حوزه فعال بوده‌اند و دو استان که بیشترین نگرانی وجود داشت، به‌طور ویژه در اولویت قرار گرفتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: در حوزه اعتبارات، مشکل جدی وجود ندارد و سازمان برنامه‌وبودجه، دولت محترم و مجلس شورای اسلامی حمایت‌های خوبی داشته‌اند که از آن‌ها قدردانی می‌کنیم. یکی از اقدامات بسیار مهم در یک سال گذشته، اخذ مجوز جذب نیروی انسانی بوده است؛ اگرچه همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما این گام، اقدامی مؤثر محسوب می‌شود.

میعادفر خاطرنشان کرد: طی همین یک سال، حدود ۳۳ پایگاه ویژه بانوان راه‌اندازی شده که بازخورد بسیار خوبی از سوی مردم در شهرهای مختلف داشته است و همچنین میزان مأموریت‌ها در سال جاری حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ نیز بخشی از این افزایش ادامه داشته باشد و امیدواریم بتوانیم این روند رو به رشد را به‌درستی مدیریت کنیم.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل در کاهش حوادث، خود مردم هستند. رعایت قوانین و مقررات، استفاده از خودروهای ایمن، مدیریت سرعت و توجه به اصول ایمنی می‌تواند هم سلامت فردی و هم ایمنی جاده‌ها را تضمین کند و با توجه به افزایش قیمت خودرو، تمایل مردم به استفاده از موتورسیکلت بیشتر شده و همین موضوع روند بروز حوادث را افزایش داده است که نیازمند توجه و همکاری همگانی است.

وی در ادامه با هشدار نسبت به افزایش سفر با موتورسیکلت گفت: بخشی از شهروندان سفرهای خود را با موتورسیکلت انجام می‌دهند، در حالی که ایمنی موتورسیکلت به‌مراتب پایین‌تر است. در این رابطه تأکید می‌کنیم که رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظتی و مدیریت سرعت بسیار ضروری است؛ چرا که در صورت بروز حادثه، پیامدهای بسیار تلخ و جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی، از روز عید فطر عملاً موج سفرها آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با حجم بالایی از سفر و افزایش شدت ترددها مواجه باشیم که این موضوع می‌تواند احتمال بروز حوادث را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدی به نکات ایمنی از سوی شهروندان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث و حفظ سلامت خود و دیگران دارد.

میعادفر درباره نیروهای انسانی جدید نیز تصریح کرد: مجوز ۵۵۰۰ نفر جذب نیروی انسانی در فوریت پزشکی دریافت و آزمون امسال برگزار شد و استخدام این نیروها در مرحله تکمیل ظرفیت قرار دارد.

وی ادامه داد: ۳۳ پایگاه اورژانس بانوان را راه‌اندازی کردیم و ۳۰۰ نقر فارغ التحصیل فوریت پزشکی از بین بانوان داریم و در کلانشهرها استقبال خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر ۶ آمبولانس دچار سوختگی شده و ۱۴ عدد دچار اسیب جدی شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور از ثبت رسمی «روز اورژانس» در تقویم کشور خبر داد و ادامه داد: روز ۲۶ شهریور، همزمان با سالروز تأسیس اورژانس در کشور، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری وزارت بهداشت در تقویم رسمی ثبت شد که اقدامی ارزشمند و مطالبه دیرینه همکاران اورژانس در سراسر کشور است.

وی با اشاره به استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گفت: بسیاری از فناوری‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در حوزه تشخیص، به‌ویژه در زمینه نوار قلب، با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی شده است و در موارد زیادی، تشخیص برخی اختلالات قلبی در سطح تکنسین‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، اما با نرم‌افزارهای جدید، امکان رصد و تشخیص دقیق‌تر فراهم شده و اتصال سیستم‌ها به‌صورت گسترده در حال انجام است.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: در حال حاضر، چالش اصلی ما بیشتر در حوزه سخت‌افزاری است که با اعتبارات اختصاص‌یافته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال برطرف شدن است و در این مسیر، همکاری خوبی با وزارت ارتباطات، سازمان مخابرات و همچنین انجمن نورولوژی برقرار شده و تمامی اقدامات بر اساس جدیدترین دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی است که در سطح جهان تدوین و ابلاغ شده است.

میعادفر تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز بر اساس همین دستورالعمل‌های به‌روز جهانی عمل می‌کنند و تشخیص بیماران توسط تکنسین‌ها و کادر درمانی، مطابق آخرین دستاوردهای علمی انجام می‌شود و بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی با مراکز درمانی کشورهای مختلف از جمله نروژ، استرالیا، انگلستان و ایتالیا انجام شده و زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس این الگوها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی مردم گفت: یکی از اهداف اصلی ما، جدی گرفتن آموزش همگانی است؛ به‌ویژه در حوزه حوادث قلبی که خارج از بیمارستان اتفاق می‌افتد و زمان رسیدن اورژانس نقش حیاتی دارد. در همین راستا، گسترش آموزش به اعضای خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: نخستین اقدام عملی در این زمینه با همکاری شهرداری تهران و سازمان مدیریت بحران شهرداری انجام شد و طی یک سال، آموزش نیروهای شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و این طرح با حضور مسئولان مربوطه در سازمان مدیریت بحران تهران رونمایی و اجرایی شد.

میعادفر خاطرنشان کرد: در ادامه، سامانه‌ها و برنامه‌هایی طراحی شده تا افرادی که فرصت دارند، در مکان‌هایی مانند برخی فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های اصلی راه‌آهن و حتی متروها، آموزش‌های عملی احیای قلبی–ریوی و ماساژ قلبی را فرا بگیرند و این آموزش‌ها به‌صورت عملی ارائه می‌شود و در صورت انجام صحیح، گواهینامه معتبر نیز به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد که می‌تواند نقش مؤثری در کمک به سازمان‌های امدادی و نجات جان بیماران داشته باشد.

میعادفر با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه یک دستورالعمل را برای اقدامات فوریت پزشکی در پیش بیمارستانی و اورژانس‌ها تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم، تصریح کرد: در بحث نیروی انسانی نیز اقدامات خوبی صورت گرفت و ضریب سختی کار نیروهای عملیاتی از ۱۷۰۰ به ۳ هزار نفر افزایش یافته است و ارتقای سهم کارانه همکاران فورتی پزشکی از ۱.۵ درصد به ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت که به زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات اورژانس در جنگ ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه با توجه به احتمال حمله به مراکز هسته‌ای یک میلیون دوز داروی یدید پتاسیم خریداری کرده بودیم و در بوشهر و تهران داروها را توزیع کردیم تا در صورت نیاز بین مردم توزیع شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌های درمانی و نیروهای امدادی، از آسیب‌های جدی وارده به اورژانس در جریان حوادث اخیر خبر داد.

جعفر میعادفر با اشاره به جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: در جریان این حوادث، ۱۱ دستگاه آمبولانس، ۶ پایگاه اورژانس، ۱۰ بیمارستان و ۶ مرکز درمانی دچار آسیب شدند و ۱۶ نفر از همکاران ما نیز مجروح شدند.

وی افزود: متأسفانه در ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر، حجم خسارات به‌مراتب گسترده‌تر بود؛ به‌طوری‌که ۲۲۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۱۰ پایگاه اورژانس مورد آسیب قرار گرفت. همچنین ۵۴ نفر از نیروهای اورژانس در این حوادث مجروح شدند که برخی از آن‌ها دچار سوختگی‌های شدید بودند.

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره میزان خسارت مالی وارده به این سازمان گفت: تنها در بخش آمبولانس‌ها، خسارتی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به اورژانس کشور وارد شد که از این میزان، ۱۵۰ میلیارد تومان با حمایت سازمان برنامه و بودجه جبران شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۶ پایگاه اورژانس، ۱۰ مرکز درمانی و ۱۶ نفر از همکاران ما آسیب دیدند. در اغتشاشات اخیر ۲۲۲ دستگاه آمبولانس یک اتوبوس آمبولانس و ۱۰ پایگاه اورژانس آسیب دید.

به گفته وی؛ ۶ آمبولانس کامل سوخته ۱۴ آمبولانس آسیب جدی دیده و ۵۴ نفر از همکاران اورژانس دچار آسیب شده‌اند و برخی ۲۵ تا ۳۰ درصد سوختگی دارند، به تعدادی با قمه یا وسائل دیگر حمله شده و دچار آسیب در ناحیه سر و دست شده‌اند.