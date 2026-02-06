ورود سامانه بارشی جدید از فردا به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر علی حسامیان اظهار کرد: از روز شنبه سامانه‌ای ناپایدار و بارشی وارد جو استان می‌شود که فعالیت آن از ساعات میانی روز شنبه به‌صورت پراکنده از بخش‌های شمالی استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: این سامانه در روز یکشنبه تقویت و در همه نقاط استان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماهیت این سامانه، بیان کرد: این سیستم نسبتاً پربار و در مناطق سردسیر استان شاهد بارش برف به میزان مناسب و در مناطق گرمسیر عمدتاً بارش باران پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا بعدازظهر یکشنبه و بامداد روز دوشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت و از روز دوشنبه به‌طور کامل از جو استان خارج می‌شود.

حسامیان تاکید کرد: پس از خروج این سامانه، روند کاهشی دما در سطح استان حاکم خواهد شد.