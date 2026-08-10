به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی عصر دوشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و بهویژه شهید سیدمرتضی آوینی، اظهار کرد: رسالت مهم جهاد تبیین بر عهده خبرنگاران قرار گرفته است و اهالی رسانه باید در این مسیر با قدرت و ثبات قدم حرکت کنند.
وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی همواره در کنار رسانهها و همراه با رسالت حرفهای خبرنگاران خواهد بود، افزود: امیدواریم بتوانیم در مسیر شهید آوینی که از چهرههای برجسته و اثرگذار حوزه قلم و رسانه بود، رهرو خوبی باشیم.
پلیس امنیت اقتصادی در کنار رسانههاست
رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با اشاره به مأموریتهای این مجموعه در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی، عنوان کرد: پلیس امنیت اقتصادی یکی از ردههای تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه قانونی مبارزه با جرایم اقتصادی را بر عهده دارد.
عزتی ادامه داد: این مجموعه به دلیل ماهیت مأموریتهای خود، ارتباط مستمری با رسانههای شنیداری، دیداری و نوشتاری دارد و اخبار و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی به صورت مستمر از طریق رسانهها اطلاعرسانی میشود.
وی با قدردانی از همکاری خبرگزاریها در انعکاس اقدامات پلیس امنیت اقتصادی، گفت: خبرگزاری مهر نیز از رسانههای مطرح کشور است که در طول هفته اخبار و اقدامات مجموعه پلیس امنیت اقتصادی را منعکس میکند.
مردم باید طعم عدالت را بچشند
عزتی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر رسانهها به پروندههای مهم اقتصادی تصریح کرد: درخواست ما از مجموعه رسانهای این است که بدون اغماض، موضوع دانهدرشتهایی را که به بنیانهای اقتصادی کشور ضربه میزنند، پیگیری و اطلاعرسانی کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان افزود: این موضوعات باید در صدر اخبار قرار گیرد تا مردم بتوانند طعم عدالت را بچشند و احساس کنند در حوزه اقتصادی نیز برخورد با تخلفات و جرایم به صورت جدی در حال انجام است.
وی با اشاره به تأثیر انعکاس اقدامات مقابلهای با مفاسد اقتصادی بر افکار عمومی بیان کرد: وقتی مردم مشاهده میکنند که در حوزه عدالت و بهویژه در موضوعات و مسائل اقتصادی اقداماتی در حال انجام است، با اشتیاق بیشتری این اخبار را دنبال میکنند.
پرونده زمینخواری بزرگ در یکی از شهرستانهای هرمزگان
عزتی همچنین از پیگیری یک پرونده بزرگ زمینخواری در یکی از شهرستانهای هرمزگان خبر داد و گفت: یک مورد زمینخواری بزرگ در یکی از شهرستانهای استان اتفاق افتاده که گزارش و جزئیات آن بهزودی در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره چنین پروندههایی میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی و امید مردم به اجرای عدالت شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در پایان با تبریک مجدد روز خبرنگار، بر تداوم همکاری و همراهی پلیس با رسانهها در مسیر اطلاعرسانی و جهاد تبیین تأکید کرد.
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