موتورسوار پرخطر در مرز باشماق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عطا نادری اظهار کرد: در پی انتشار تصاویری از حرکات مخاطرهآمیز یک موتورسوار در محدوده مرز باشماق و بازتاب آن در فضای مجازی، شناسایی فرد مورد نظر در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: انتشار این تصاویر و نمایش رفتارهای خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی میتوانست زمینهساز الگوبرداری و ترغیب نوجوانان و جوانان به انجام اقدامات مشابه شود، از این رو موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی و همچنین رصدهای میدانی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی فرد مورد نظر شدند.
نادری بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه موتورسوار متخلف را دستگیر و موتورسیکلت وی را نیز توقیف کردند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: افرادی که با انجام حرکات خطرناک و رفتارهای خارج از چارچوب قانون، امنیت و آرامش عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند، باید بدانند پلیس با اینگونه تخلفات برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.
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