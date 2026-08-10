موتورسوار پرخطر در مرز باشماق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عطا نادری اظهار کرد: در پی انتشار تصاویری از حرکات مخاطره‌آمیز یک موتورسوار در محدوده مرز باشماق و بازتاب آن در فضای مجازی، شناسایی فرد مورد نظر در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: انتشار این تصاویر و نمایش رفتارهای خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی می‌توانست زمینه‌ساز الگوبرداری و ترغیب نوجوانان و جوانان به انجام اقدامات مشابه شود، از این رو موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی و همچنین رصدهای میدانی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی فرد مورد نظر شدند.

نادری بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه موتورسوار متخلف را دستگیر و موتورسیکلت وی را نیز توقیف کردند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: افرادی که با انجام حرکات خطرناک و رفتارهای خارج از چارچوب قانون، امنیت و آرامش عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، باید بدانند پلیس با اینگونه تخلفات برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.