دپوی مواد غذایی ۷۰ میلیاردی قاچاق در یک انبار در برخوار

اصفهان_جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ازکشف مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان برخوار از یک انبار خبرداد.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار از دپوی غیر مجاز مواد غذایی در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های لازم و ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی شامل برنج، حبوبات، روغن، چای و کنسرو که بدون ثبت در سامانه جامع انبارها و به صورت غیرقانونی دراین انبار دپو شده بود را کشف کردند.

وی ارزش مواد غذایی قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۷۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

