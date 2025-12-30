دپوی مواد غذایی ۷۰ میلیاردی قاچاق در یک انبار در برخوار

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار از دپوی غیر مجاز مواد غذایی در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های لازم و ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی شامل برنج، حبوبات، روغن، چای و کنسرو که بدون ثبت در سامانه جامع انبارها و به صورت غیرقانونی دراین انبار دپو شده بود را کشف کردند.

وی ارزش مواد غذایی قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۷۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.