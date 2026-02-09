فعالیت ۲۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیرعلی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و مسیر رشد ایران گفت: اتکا به ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان زیربنای پیشرفت پایدار بوده است.

وی افزود: امروز در سطح کشور ۳۸۸ شرکت دانش‌بنیان و توسعه صنایع فعال هستند که گردش مالی آن‌ها به ۱۸۰۰ همت و صادراتشان به ۲۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین در پارک‌های علم و فناوری کشور ۱۴۶۹۶ شرکت فناور با حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال فعالیت دارند.

پیرعلی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز تاکنون ۲۳۰ شرکت دانش‌بنیان و هسته‌های رشد شکل گرفته‌اند که عمدتاً توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اداره می‌شوند. این شرکت‌ها با نوآوری و پژوهش توانسته‌اند جایگاه مناسبی در میان پارک‌های فناوری کشور کسب کنند.

پیرعلی اظهار داشت: امروز برخی شرکت‌های فناور توانسته‌اند جایگاه حقوقی پیدا کنند، بیمه نیروهای خود را پرداخت نمایند و گردش مالی چند میلیاردی داشته باشند. برنامه آینده این شرکت‌ها نیز ورود به عرصه صادرات است.

وی افزود: با این حال، فضای فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان کارمندمحور است. بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش‌آموختگان، نگاه سنتی به اشتغال دارند و بیشتر به مشاغل دولتی، آموزشی یا کشاورزی و دامداری فکر می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی، فارغ‌التحصیلان از همان ابتدا با بازار و کسب‌وکار آشنا می‌شوند و ذهنیت کارآفرینانه دارند.

مدیرکل پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است. امروز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با صرف وقت و تلاش ذهنی، وارد عرصه کارآفرینی می‌شوند و با مدل‌های جدید کسب‌وکار آشنا هستند.

پیرعلی تصریح کرد: این تغییر ادبیات و آشنایی با ابزارهای نوین کسب‌وکار، فرصت ارزشمندی برای جوانان استان است. حتی اگر رشته تحصیلی فرد ارتباط مستقیم با بازار نداشته باشد، مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز ورود به عرصه‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

پیرعلی اظهار داشت: امروز برخی شرکت‌های فناور توانسته‌اند جایگاه حقوقی پیدا کنند، بیمه نیروهای خود را پرداخت نمایند و گردش مالی چند میلیاردی داشته باشند. برنامه آینده این شرکت‌ها نیز ورود به عرصه صادرات است.

وی افزود: با این حال، فضای فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان کارمندمحور است. بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش‌آموختگان، نگاه سنتی به اشتغال دارند و بیشتر به مشاغل دولتی، آموزشی یا کشاورزی و دامداری فکر می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی، فارغ‌التحصیلان از همان ابتدا با بازار و کسب‌وکار آشنا می‌شوند و ذهنیت کارآفرینانه دارند.

مدیرکل پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است. امروز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با صرف وقت و تلاش ذهنی، وارد عرصه کارآفرینی می‌شوند و با مدل‌های جدید کسب‌وکار آشنا هستند. نمونه آن، تحولاتی است که در پنج سال اخیر در دنیا رخ داده؛ مشاغل سنتی جای خود را به کسب‌وکارهای نوین داده‌اند و اپلیکیشن‌ها توانسته‌اند بسیاری از خدمات قدیمی را متحول کنند.

پیرعلی تصریح کرد: این تغییر ادبیات و آشنایی با ابزارهای نوین کسب‌وکار، فرصت ارزشمندی برای جوانان استان است. حتی اگر رشته تحصیلی فرد ارتباط مستقیم با بازار نداشته باشد، مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز ورود به عرصه‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.