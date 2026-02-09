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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

فعالیت ۲۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری 

فعالیت ۲۳۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- مدیرکل پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۲۳۰ شرکت دانش‌بنیان و هسته‌های رشد در استان گفت: امروز نگاه به شرکت های دانش بنیان در حال تغییر است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیرعلی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و مسیر رشد ایران گفت: اتکا به ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان زیربنای پیشرفت پایدار بوده است.

وی افزود: امروز در سطح کشور ۳۸۸ شرکت دانش‌بنیان و توسعه صنایع فعال هستند که گردش مالی آن‌ها به ۱۸۰۰ همت و صادراتشان به ۲۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین در پارک‌های علم و فناوری کشور ۱۴۶۹۶ شرکت فناور با حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال فعالیت دارند.

پیرعلی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز تاکنون ۲۳۰ شرکت دانش‌بنیان و هسته‌های رشد شکل گرفته‌اند که عمدتاً توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اداره می‌شوند. این شرکت‌ها با نوآوری و پژوهش توانسته‌اند جایگاه مناسبی در میان پارک‌های فناوری کشور کسب کنند.

پیرعلی اظهار داشت: امروز برخی شرکت‌های فناور توانسته‌اند جایگاه حقوقی پیدا کنند، بیمه نیروهای خود را پرداخت نمایند و گردش مالی چند میلیاردی داشته باشند. برنامه آینده این شرکت‌ها نیز ورود به عرصه صادرات است.

وی افزود: با این حال، فضای فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان کارمندمحور است. بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش‌آموختگان، نگاه سنتی به اشتغال دارند و بیشتر به مشاغل دولتی، آموزشی یا کشاورزی و دامداری فکر می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی، فارغ‌التحصیلان از همان ابتدا با بازار و کسب‌وکار آشنا می‌شوند و ذهنیت کارآفرینانه دارند.

مدیرکل پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است. امروز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با صرف وقت و تلاش ذهنی، وارد عرصه کارآفرینی می‌شوند و با مدل‌های جدید کسب‌وکار آشنا هستند.

پیرعلی تصریح کرد: این تغییر ادبیات و آشنایی با ابزارهای نوین کسب‌وکار، فرصت ارزشمندی برای جوانان استان است. حتی اگر رشته تحصیلی فرد ارتباط مستقیم با بازار نداشته باشد، مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز ورود به عرصه‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

پیرعلی اظهار داشت: امروز برخی شرکت‌های فناور توانسته‌اند جایگاه حقوقی پیدا کنند، بیمه نیروهای خود را پرداخت نمایند و گردش مالی چند میلیاردی داشته باشند. برنامه آینده این شرکت‌ها نیز ورود به عرصه صادرات است.

وی افزود: با این حال، فضای فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان کارمندمحور است. بسیاری از خانواده‌ها و حتی دانش‌آموختگان، نگاه سنتی به اشتغال دارند و بیشتر به مشاغل دولتی، آموزشی یا کشاورزی و دامداری فکر می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی، فارغ‌التحصیلان از همان ابتدا با بازار و کسب‌وکار آشنا می‌شوند و ذهنیت کارآفرینانه دارند.

مدیرکل پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است. امروز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با صرف وقت و تلاش ذهنی، وارد عرصه کارآفرینی می‌شوند و با مدل‌های جدید کسب‌وکار آشنا هستند. نمونه آن، تحولاتی است که در پنج سال اخیر در دنیا رخ داده؛ مشاغل سنتی جای خود را به کسب‌وکارهای نوین داده‌اند و اپلیکیشن‌ها توانسته‌اند بسیاری از خدمات قدیمی را متحول کنند.

پیرعلی تصریح کرد: این تغییر ادبیات و آشنایی با ابزارهای نوین کسب‌وکار، فرصت ارزشمندی برای جوانان استان است. حتی اگر رشته تحصیلی فرد ارتباط مستقیم با بازار نداشته باشد، مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز ورود به عرصه‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

کد مطلب 6743798

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