امام جمعه سراوان: مردم از کیفیت پایین نان و کمبود سوخت گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به روند مذاکرات اخیر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل از منافع ملی دفاع میکند و اجازه هیچگونه عقبنشینی از خطوط قرمز نظام را نخواهد داد.
وی افزود: آمریکا پس از ناکامی در عرصههای مختلف، امروز ناچار شده بخشی از حقوق ملت ایران از جمله آزادی داراییهای مسدود شده و کاهش محدودیتهای تجاری را بپذیرد، اما جمهوری اسلامی همچنان با هوشیاری کامل، هرگونه توافق را منوط به تحقق واقعی مطالبات مردم و دریافت تضمینهای عملی میداند.
امام جمعه سراوان تأکید کرد: ملت ایران با وجود فشارها و تحریمها، با تکیه بر فرهنگ مقاومت و حمایت مردمی، در مسیر اقتدار و پیشرفت قرار دارد و همین ایستادگی، دست برتر ایران را در مذاکرات رقم زده است.
غدیر، محور عدالت و استمرار انقلاب
حجتالاسلام بامری در ادامه با اشاره به عید غدیر خم، این روز را سرآغاز ولایت، عدالت و هدایت جامعه اسلامی دانست و گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) متعلق به همه مسلمانان است و سیره ایشان الگویی ماندگار برای عدالت، معنویت و مدیریت اسلامی به شمار میرود.
وی همچنین با گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام راحل با احیای روح مقاومت و مبارزه با استکبار، مسیر عزت و استقلال را برای ملت ایران ترسیم کرد و امروز نیز ادامه این راه با رهبری انقلاب اسلامی دنبال میشود.
گلایه مردم از نان و سوخت در سراوان
امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات معیشتی مردم شهرستان اشاره کرد و خواستار نظارت جدی بر عملکرد نانواییها شد.
وی با بیان اینکه مردم مدتهاست از کیفیت پایین نان گلایه دارند، تصریح کرد: نان مردم مسئله کوچکی نیست و مسئولان باید علت وضعیت موجود را بررسی و با هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده برخورد کنند.
حجتالاسلام بامری همچنین به گلایههای مردمی درباره نحوه توزیع سوخت اشاره کرد و افزود: گزارشهایی وجود دارد که بخشی از سهمیه بنزین به جای عرضه به مردم، در اختیار افراد خاص قرار میگیرد و شهروندان و مسافران با کمبود سوخت مواجه میشوند.
وی تأکید کرد: این وضعیت قابل قبول نیست و دستگاههای مسئول باید شفافسازی کنند که سهمیههای تخصیصیافته دقیقاً چگونه توزیع میشود و چرا مردم با مشکل مواجه هستند.
نظر شما