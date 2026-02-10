به گزارش خبرنگار مهر به نقل از متروپولیتن، رسانه‌های فرانسوی روز سه شنبه گزارش دادند که پس از وقوع آتش‌سوزی در یک پناهگاه بی‌خانمان‌ها در شهر مون‌پلیه در جنوب فرانسه، یک نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر از محل حادثه خارج شدند.

این آتش‌سوزی در یک پناهگاه برای بی‌خانمان‌ها در مون‌پلیه رخ داد و یک نفر کشته شد.

در این گزارش آمده است که امدادگران محلی، از جمله حدود ۵۰ آتش‌نشان، بیش از ۸۰ بی‌خانمان، از جمله هفت نفر که در داخل ساختمان گیر افتاده بودند را تخلیه کردند.

این گزارش افزود که پلیس تحقیقاتی را برای تعیین علت آتش‌سوزی آغاز خواهد کرد.