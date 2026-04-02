غذاهای فوق فرآوری شده عمر بازماندگان سرطان را کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که بازماندگان سرطان با رژیم‌های غذایی سرشار از غذاهای فوق فرآوری شده، ۵۹ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان هستند.

محققان دریافتند که آنها همچنین در مقایسه با بازماندگانی که کمترین میزان مصرف غذاهای فوق فرآوری شده را داشتند، ۴۸ درصد بیشتر احتمال داشت که در یک مدت ۱۵ ساله به هر دلیلی فوت کنند.

«ماریالورا بوناچیو»، سرپرست مطالعه و محقق اپیدمیولوژی و پیشگیری در پاسیلی ایتالیا، گفت: «آنچه افراد پس از تشخیص سرطان می‌خورند ممکن است بر بقا تأثیر بگذارد، اما بیشتر تحقیقات در این جمعیت فقط بر روی مواد مغذی متمرکز شده است، نه بر میزان فرآوری غذا.»

بوناچیو در یک بیانیه خبری افزود: «موادی که در فرآوری صنعتی غذاها دخیل هستند می‌توانند در فرآیندهای متابولیک اختلال ایجاد کنند، میکروبیوم های روده را مختل کنند و التهاب را تشدید کنند. در نتیجه، حتی وقتی یک غذای فوق فرآوری‌شده روی کاغذ کالری و ترکیب غذایی مشابهی با یک غذای کم فرآوری‌شده یا طبیعی داشته باشد، باز هم می‌تواند اثر مضرتری بر بدن داشته باشد.»

غذاهای فوق فرآوری‌شده عمدتاً از موادی استخراج‌شده از غذاهای کامل، مانند چربی‌های اشباع‌شده، نشاسته و قندهای افزوده، تولید می‌شوند. آن‌ها همچنین حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آن‌ها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و بادوام‌تر کنند.

مثال‌هایی از این مواد شامل کالاهای پخته‌شده بسته‌بندی‌شده، غلات شیرین، محصولات آماده خوردن یا آماده گرم کردن و غذاهای آماده سرد می‌شود.

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۸۰۰ نفر از بازماندگان سرطان را بین مارس ۲۰۰۵ و دسامبر ۲۰۲۲ دنبال کردند. آن‌ها به طور متوسط ۱۴.۶ سال تحت نظر بودند.

همه شرکت‌کنندگان داده‌هایی در مورد عادات غذایی خود ارائه داده بودند که به محققان اجازه می‌داد میزان غذاهای فوق فرآوری‌شده را در رژیم غذایی روزانه خود تخمین بزنند.

نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان غذاهای فوق فرآوری‌شده را مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان را مصرف می‌کردند، بیشتر در معرض مرگ و میر در طول دوره پیگیری بودند.

محققان گفتند که این ارتباط تا حدودی با تأثیر غذاها بر التهاب و ضربان قلب توضیح داده می‌شود. این عوامل ۳۷٪ از ارتباط بین غذاهای فوق فرآوری شده و مرگ پس از سرطان را تشکیل می‌دهند.

بوناچیو گفت: «این نتایج نشان می‌دهد که افزایش التهاب و افزایش ضربان قلب در حالت استراحت ممکن است تا حدی ارتباط بین مصرف بیشتر غذاهای فوق فرآوری شده و افزایش مرگ و میر را توضیح دهد و به روشن شدن اینکه چگونه فرآوری مواد غذایی می‌تواند در پیامدهای بدتر در میان بازماندگان سرطان تاثیر گذارد، کمک کند.»

محققان گفتند که نتایج آنها نشان می‌دهد که کاهش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده به طور کلی و جایگزینی آنها با غذاهای کامل می‌تواند به سلامت فرد کمک کند.

بوناچیو گفت: «پیام اصلی برای عموم این است که مصرف کلی غذاهای فوق فرآوری شده بسیار اهمیت دارد. تمرکز بر رژیم غذایی به طور کلی و کاهش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده و تغییر مصرف به سمت غذاهای تازه، کم فرآوری شده و خانگی، معنادارترین و مفیدترین رویکرد برای سلامتی است.»

وی گفت: «یک راه عملی برای انجام این کار، بررسی برچسب‌ها است: غذاهایی که بیش از پنج ماده‌ی تشکیل‌دهنده یا حتی فقط یک افزودنی غذایی دارند، احتمالاً فوق فرآوری‌شده هستند.»