  1. استانها
  2. سمنان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

واژگونی خودروی سواری در میامی با ۲ مصدوم

واژگونی خودروی سواری در میامی با ۲ مصدوم

میامی- رئیس هلال احمر میامی از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده سبزوار به میامی خبر داد و گفت: این حادثه دو مصدوم برجا گذاشت.

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی بی وای دی در کیلومتر ۱۴۷ جاده سبزوار ـ میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه میاندشت با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس هلال احمر میامی با بیان اینکه این سانحه دو مصدوم برجای گذاشت ابراز کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6840987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها