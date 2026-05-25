واژگونی خودروی سواری در میامی با ۲ مصدوم

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی بی وای دی در کیلومتر ۱۴۷ جاده سبزوار ـ میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه میاندشت با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس هلال احمر میامی با بیان اینکه این سانحه دو مصدوم برجای گذاشت ابراز کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.