  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۶

لاریجانی مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد

لاریجانی مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدارها و رایزنی‌های رسمی خود در سلطنت عمان، مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدارها و رایزنی‌های رسمی خود در سلطنت عمان، مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرودگاه مسقط با بدرقه‌ی ارتشبد سلطان بن محمد النعمانی، وزیر دفتر سلطنتی عمان، عازم قطر شد.

لاریجانی پیشتر در مسقط با مقامات عالی‌رتبه عمان از جمله سلطان هیثم بن طارق و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرده بود و اکنون راهی قطر شده است تا رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ادامه دهد.

این سفر در چارچوب تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای منطقه و تقویت گفت‌وگوها پیرامون تحولات بین المللی و منطقه‌ای انجام می‌شود.

کد مطلب 6745922
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها