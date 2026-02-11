لاریجانی مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدارها و رایزنی‌های رسمی خود در سلطنت عمان، مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرودگاه مسقط با بدرقه‌ی ارتشبد سلطان بن محمد النعمانی، وزیر دفتر سلطنتی عمان، عازم قطر شد.

لاریجانی پیشتر در مسقط با مقامات عالی‌رتبه عمان از جمله سلطان هیثم بن طارق و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرده بود و اکنون راهی قطر شده است تا رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ادامه دهد.

این سفر در چارچوب تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای منطقه و تقویت گفت‌وگوها پیرامون تحولات بین المللی و منطقه‌ای انجام می‌شود.