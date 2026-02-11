به گزارش خبرنگار مهر، در طلیعه چهل و هفتمین بهار آزادی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور، صبح روز چهارشنبه ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده و دشمنشکن اقشار مختلف مردم انقلابی و ولایتمدار گناوه برگزار شد.
این راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره) بندر گناوه آغاز و با حرکت منسجم و پرشور مردم تا مصلی جمعه این شهر ادامه یافت.
شرکتکنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر با آرمانهای بلند امام راحل (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
ساحلنشینان غیور و غیرتمند گناوه که تاریخ آنان آکنده از ایستادگی، مقاومت و مرزبانی است، با حضوری آگاهانه و دشمنشکن، وفاداری خود به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند و برگ زرین دیگری بر افتخارات این شهرستان افزودند.
طنین روحبخش و وحدتآفرین «اللهاکبر» در کنار پخش سرودها و آهنگهای حماسی و انقلابی، جلوهای خاص به این مراسم بخشیده بود. راهپیمایان در طول مسیر با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، «۲۲ بهمن ماه یومالله یومالله»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» « هیهات منا الذله» انزجار خود را از استکبار جهانی و ایادی آن اعلام کردند.
مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمثال مبارک امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام، مسیر راهپیمایی را طی کرده و در مصلی جمعه تجمع کردند.
در محل مصلی جمعه، مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد و برنامههایی از جمله سخنرانی امام جمعه گناوه، اجرای سرود ، قرائت قطعنامه راهپیمایی اجرا شد.
در پایان، قطعنامه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن قرائت و با فریادهای رسای «اللهاکبر» مورد تأیید شرکتکنندگان قرار گرفت.
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