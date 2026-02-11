به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی نوشت: باوجود حضور ناوهای آمریکا در منطقه، ایران سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی داشت. در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: ایرانیها روز چهارشنبه سالگرد انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ را با برگزاری راهپیماییهای گسترده در سراسر کشور گرامی داشتند.
نیویورک تایمز به تهدیدات آمریکا و در عین حال، شروع دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و واشنگتن اشاره کرد و افزود: راهپیمایی ایرانی ها نمایش ایستادگی بود.
به گزارش مهر، صبح امروز میلیونها نفر در تهران، شهرها، روستاها، مناطق مختلف استانهای ایران برای گرامیداشت چهلوهفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خیابانها آمدند. در مراسم امسال، بیش از ۱۴۰۰ نقطه در سراسر کشور میزبان راهپیمایی است و طبق آمار رسمی، حدود ۷۲۰۰ خبرنگار داخلی و نزدیک به ۲۰۰ خبرنگار خارجی پوششدهی رویدادها را بر عهده دارند تا حضور مردمی و برنامهها را به اطلاع جهانیان برسانند.
همزمان با آغاز راهپیماییهای گسترده ایرانیها در تهران و استانهای مختلف، رسانههای خارجی این حضور حماسی را بازتاب دادند.
نظر شما