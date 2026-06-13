فناوری جدید توخل برای جلوگیری از مصدومیت انگلیسی ها در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال انگلیس یکی از مدعیان عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می شود و شاگردان توماس توخل که در کمپ تمرینی خود در کشور آمریکا با حاشیه های زیادی مواجه شده اند خود را برای اولین بازی مقابل کرواسی آماده می کند. در همین حال توماس توخل سرمربی سه شیرها (لقب تیم ملی فوتبال انگلیس) از فناوری جدیدی برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان خود استفاده کرده است.
رسانه «thesun» انگلیس در این رابطه نوشت: تیمهای ملی انگلیس و اسکاتلند در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از فناوری پیشرفته ردیابی عملکرد مبتنی بر GPS برای ارتقای آمادگی بازیکنان خود استفاده میکنند.
تیم ملی انگلیس برای نخستینبار در این رقابتها که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، از این فناوری بهره میبرد؛ در حالیکه اسکاتلند و چند تیم دیگر پیشتر از آن استفاده کرده بودند.
این تجهیزات که توسط شرکت STATSports ارائه شده، امکان دریافت دادههای زنده GPS از عملکرد بازیکنان در جریان مسابقه را فراهم میکند و به کادر فنی اجازه میدهد میزان فشار بدنی و عملکرد فیزیکی بازیکنان را در طول تورنمنت بهصورت لحظهای زیر نظر داشته باشند.
با استفاده از این دادهها، کادر فنی میتواند بازیکنان تحت فشار یا خستگی را شناسایی کرده و برنامه تمرینی یا حتی زمان تعویض آنها را تنظیم کند؛ موضوعی که بهویژه در شرایط آبوهوایی سخت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از جمله شاخصهایی که در این سیستم اندازهگیری میشود میتوان به مسافت طیشده، مسافت و تعداد اسپرینتها، بیشترین سرعت ثبتشده، میزان فشار کلی بدنی و شاخصهای ریکاوری و آمادگی جسمانی اشاره کرد.
این دادهها بهصورت زنده در اختیار کارشناسان علوم ورزشی و کادر مربیگری قرار میگیرد تا بتوانند میزان خستگی بازیکنان را مدیریت کنند، درباره تعویضها تصمیم بگیرند و ریسک مصدومیت در طول مسابقات فشرده را کاهش دهند.
این فناوری برای سرمربی انگلیس، توماس توخل، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه این دوره از جام جهانی بهدلیل افزایش تعداد تیمها و مسابقات، فشردهتر از همیشه برگزار میشود.
انگلیس و اسکاتلند تنها تیمهای استفادهکننده از این فناوری نیستند و ۱۰ کشور دیگر نیز از آن بهره میبرند؛ از جمله بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، کوراسائو، اکوادور، غنا، اردن، پرتغال، قطر و عربستان سعودی.
در گروه انگلیس (گروه L)، تنها تیم پاناما از این تکنولوژی استفاده نمیکند.
دیدار نخست تیم ملی انگلیس در جام جهانی، چهارشنبه آینده مقابل کرواسی در شهر دالاس برگزار خواهد شد. هرچند پیشبینی میشود هوا بسیار گرم باشد، اما ورزشگاه AT&T در صورت بسته بودن سقف، دمایی کنترلشده و حدود ۲۱ تا ۲۲ درجه سانتیگراد را حفظ میکند.
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