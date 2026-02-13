به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ در اندونزی با ثبت ۱۶۶ گل همراه بود و تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران موفق شد عنوان چهاردهم خود را به دست آورد.

وبسایت رسمی AFC هشت گل برجسته این مسابقات را انتخاب کرده و از هواداران دعوت کرده تا گل مورد علاقه خود را انتخاب کنند:

دین کونگ ویِن (لبنان مقابل ویتنام)

سریع‌ترین گل مسابقات، دین کونگ ویِن حرکت را از نیمه زمین خودش آغاز کرد، پاس را به نگوین تین فات داد و سپس با دویدن به فضا توپ را دریافت و گل افتتاحیه بازی را تنها ۱۹ ثانیه پس از سوت آغاز به ثمر رساند.

رضا حسین‌پور (افغانستان مقابل مالزی)

با اینکه افغانستان ۴ بر صفر پیش بود، رضا حسین‌پور سرعت خود را بالا برد تا پس از ضربه کرنر مالزی، مانند امید قنبری توپ را دریافت و با یک ضربه چیپ توپ را از بالای سر سیوال سبارالدین به گل تبدیل کند.

شوتو یاماناکا (ژاپن مقابل ازبکستان)

ژاپن در آستانه شکست در مرحله گروهی بود که شوتو یاماناکا با حرکتی زیبا از ال‌بک تولکینوف عبور کرد و با یک شوت غیرقابل مهار توپ را به گوشه بالای دروازه زد تا گل تساوی را به ثمر برساند.

ال‌بک تولکینوف (ازبکستان مقابل ایران)

حرکت تیمی کامل که همه بازیکنان زمین در آن نقش داشتند، وقتی ازبکستان ۲ بر صفر پیش بود. اختیار روپیف توپ را با سینه کنترل کرد تا ال‌بک تولکینوف با یک ضربه کات‌دار گل بزند و توپ از دست باقر محمدی عبور کند.

سعید احمد عباسی (ایران مقابل ازبکستان)

این گل در دقیقه نهم با کنترل توپ پاس بلند محمدی توسط احمدعباسی و اجرای یک قیچی هوایی فوق‌العاده زده شد و دروازه‌بان ازبکستان، عباس المورودوف هیچ شانسی نداشت.

سلیم کاظم (عراق مقابل ایران)

عراق شروع خوبی در نیمه‌نهایی مقابل ایران داشت؛ سلیم کاظم توپ را از سعید احمد عباسی گرفت و با سرعت بالا به جلو حرکت کرد و توپ را با کناره پا از باقر محمدی عبور داد.

اسرار مگانتارا (اندونزی مقابل ایران)

درخشش آغازین اندونزی در فینال ادامه یافت؛ گل دوم اسرار مگانتارا اندونزی را ۳ بر یک پیش انداخت. این بازیکن ۲۱ ساله روی پرتاب احمد حبیبی توپ را گرفت، داخل محوطه شد و توپ را به دروازه باقر محمدی فرستاد.

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