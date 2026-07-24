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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

امام جمعه ریگان: دشمن با جنگ روانی به دنبال تضعیف انسجام ملی است

امام جمعه ریگان: دشمن با جنگ روانی به دنبال تضعیف انسجام ملی است

ریگان- امام جمعه ریگان گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ روانی و شناختی را برای ایجاد نا امیدی و اختلاف در جامعه دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم عباس زاده، در خطبه های این هفته نماز جمعه ریگان با اشاره به راهبردهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ روانی و شناختی را برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه دنبال می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید با عوامل برهم‌زننده امنیت روانی مردم در فضای مجازی برخورد قانونی کنند.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز با اقتدار در برابر کشورهای سلطه‌گر و ظالم در غرب آسیا ایستاده و دشمنان نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، این حضور را نماد وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه ریگان گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که با حمله نظامی نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را شکست دهد؛ همان‌گونه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با مقاومت و ایستادگی، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

عباس زاده، با تشریح راهبردهای دشمن تصریح کرد: امروز جنگ ترکیبی دشمن بر محور تهدید، جنگ روانی و شناختی، تخریب افکار عمومی، ایجاد ناامیدی، بزرگ‌نمایی اختلافات و خدشه‌دار کردن وحدت جامعه متمرکز شده است.

امام جمعه ریگان از دستگاه قضایی شهرستان خواست با افرادی که در فضای مجازی با انتشار مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند، در چارچوب قانون برخورد قاطع داشته باشد.

وی در پایان با توجه به گرمای هوا، از مردم شهرستان‌های ریگان و گنبکی خواست با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در مدیریت منابع و تأمین پایدار خدمات همکاری کنند.

کد مطلب 6897664

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