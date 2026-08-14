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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

امام جمعه ریگان: قیمت خرما دغدغه اصلی نخل داران شرق کرمان است

امام جمعه ریگان: قیمت خرما دغدغه اصلی نخل داران شرق کرمان است

ریگان– امام جمعه ریگان با اشاره به وابستگی معیشت مردم شرق استان کرمان به محصول خرما، خواستار ورود جدی دولت برای تعیین نرخ عادلانه این محصول و حمایت از نخل داران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ریگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمد مردم شهرستان ریگان و مناطق شرق استان کرمان از طریق تولید خرما تأمین می‌شود و نخلداران برای به ثمر رسیدن این محصول یک سال تلاش و هزینه می‌کنند.

وی افزود: تمام امید کشاورز به محصول خرماست و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، از جمله آب، کود، سم، کارگر، برداشت و حمل‌ونقل، لازم است قیمت این محصول به‌گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های کشاورزان باشد.

امام جمعه ریگان ادامه داد: پایین بودن قیمت خرما می‌تواند موجب دلسردی و ناامیدی نخلداران شود و مسئولان باید پیش از عرضه گسترده محصول، برای تعیین نرخ مناسب و حمایت از کشاورزان تصمیم‌گیری کنند.

عباس‌زاده، با بیان اینکه استاندار کرمان و مسئولان استانی و کشوری با جدیت موضوع قیمت خرما را پیگیری کنند گفت: انتظار می‌رود نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از مردم منطقه، مطالبات نخل داران را از مسئولان مربوطه دنبال کند.

وی تأکید کرد: حمایت از نخلداران به معنای حمایت از معیشت خانواده‌های زیادی در شرق استان کرمان است و نباید اجازه داد حاصل یک سال تلاش کشاورزان با قیمت نامناسب از بین برود.

امام جمعه ریگان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: به فضل الهی و با مقاومت جبهه حق، شاهد نابودی «غده سرطانی اسرائیل» در آینده نزدیک خواهیم بود.

کد مطلب 6916244

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