امام جمعه ریگان: قیمت خرما دغدغه اصلی نخل داران شرق کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم عباسزاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته ریگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمد مردم شهرستان ریگان و مناطق شرق استان کرمان از طریق تولید خرما تأمین میشود و نخلداران برای به ثمر رسیدن این محصول یک سال تلاش و هزینه میکنند.
وی افزود: تمام امید کشاورز به محصول خرماست و با توجه به افزایش هزینههای تولید، از جمله آب، کود، سم، کارگر، برداشت و حملونقل، لازم است قیمت این محصول بهگونهای تعیین شود که پاسخگوی هزینههای کشاورزان باشد.
امام جمعه ریگان ادامه داد: پایین بودن قیمت خرما میتواند موجب دلسردی و ناامیدی نخلداران شود و مسئولان باید پیش از عرضه گسترده محصول، برای تعیین نرخ مناسب و حمایت از کشاورزان تصمیمگیری کنند.
عباسزاده، با بیان اینکه استاندار کرمان و مسئولان استانی و کشوری با جدیت موضوع قیمت خرما را پیگیری کنند گفت: انتظار میرود نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از مردم منطقه، مطالبات نخل داران را از مسئولان مربوطه دنبال کند.
وی تأکید کرد: حمایت از نخلداران به معنای حمایت از معیشت خانوادههای زیادی در شرق استان کرمان است و نباید اجازه داد حاصل یک سال تلاش کشاورزان با قیمت نامناسب از بین برود.
امام جمعه ریگان در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: به فضل الهی و با مقاومت جبهه حق، شاهد نابودی «غده سرطانی اسرائیل» در آینده نزدیک خواهیم بود.
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