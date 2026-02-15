پیشروی روسیه در تمام محورهای جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد: اجرای اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین ادامه دارد و پیشروی در تمام محورها در جریان است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح اوکراین متحمل تلفات سنگینی شده‌اند، گفت: اوکراین با کمبود نیرو در گردان‌ها، تمرکز اصلی خود را بر تشکیل واحدهای اضافی پهپادی گذاشته است.

این ژنرال روس گفت: نیروهای روسیه به‌طور متوسط دو برابر بیشتر از دشمن از پهپادها استفاده می‌کنند و در دو هفته نخست فوریه، با وجود شرایط سخت زمستانی ۱۲ شهرک را آزاد کرده‌اند.

گراسیموف افزود: واحدهای یگان «شمال» به گسترش نوار امنیتی در محدوده های مرزی مناطق سومی و خارکف ادامه می‌دهند و شهرک های پوپوفکا و سیدورووکا در منطقه سومی و چوگونوفکا در منطقه خارکف آزاد شده اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت: واحدهای یگان شرق پیشروی خود را در شرق منطقه زاپروژیا گسترش می‌دهد و دشمن برای مقابله، نیروهای تهاجمی خود را از سایر محورها به آنجا منتقل کرده است.