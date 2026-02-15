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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

پیشروی روسیه در تمام محورهای جنگ اوکراین

پیشروی روسیه در تمام محورهای جنگ اوکراین

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که پیشروی نیروهای این کشور در تمامی محورها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد: اجرای اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین ادامه دارد و پیشروی در تمام محورها در جریان است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح اوکراین متحمل تلفات سنگینی شده‌اند، گفت: اوکراین با کمبود نیرو در گردان‌ها، تمرکز اصلی خود را بر تشکیل واحدهای اضافی پهپادی گذاشته است.

این ژنرال روس گفت: نیروهای روسیه به‌طور متوسط دو برابر بیشتر از دشمن از پهپادها استفاده می‌کنند و در دو هفته نخست فوریه، با وجود شرایط سخت زمستانی ۱۲ شهرک را آزاد کرده‌اند.

گراسیموف افزود: واحدهای یگان «شمال» به گسترش نوار امنیتی در محدوده های مرزی مناطق سومی و خارکف ادامه می‌دهند و شهرک های پوپوفکا و سیدورووکا در منطقه سومی و چوگونوفکا در منطقه خارکف آزاد شده اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت: واحدهای یگان شرق پیشروی خود را در شرق منطقه زاپروژیا گسترش می‌دهد و دشمن برای مقابله، نیروهای تهاجمی خود را از سایر محورها به آنجا منتقل کرده است.

کد مطلب 6749306

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