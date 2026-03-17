حفاظت از عرصه های منابع طبیعی تعطیلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه سه‌شنبه در جمع همکاران منابع طبیعی ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جانگداز رهبر و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای(قدس الله نفسه ذکیه) و تبریک بابت انتخاب رهبر جدید انقلاب و آرزوی پیروزی رزمندگان کشور و سالی توام با عزت و سربلندی و آرامش برای هموطنان عزیز در سال جدید، با تشکر از زحمات و تلاش های کلیه کارکنان منابع طبیعی استان در طول سال ۱۴۰۴، گفت: در سال جدید، عملکرد روسای ادارات ستادی و شهرستان ها علاوه بر فرمت های قبلی تعیین شده و موجود، با رویکرد متفاوت و بر اساس شاخص های ارزشیابی و معیارهای تدوین شده و به صورت نمودار و مقایسه ای بررسی و ارزیابی خواهد شد.

وی با اشاره به این مهم که طی جلسات متعدد کارشناسی و فنی، پروژه های بسیار مهمی در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری برنامه ریزی شده که با همکاری مجموعه های مرتبط، در حال اجرا است، افزود: تولید نهال در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، طرح مدیریت پایدار جنگل مطابق با قانون برنامه هفتم، اجرای پویش ملی( سرو ایران)، نظارت و کنترل بر پارک ها و تفرج‌ گاه های جنگلی با توجه به شرایط اخیر کشور و ورود حجم عظیمی از هم‌وطنان به استان مازندران و ... از جمله موضوعات حائز اهمیتی است که در سال ۱۴۰۵ باید پیگیری و اجرا شود.

باقری جامخانه همچنین در ادامه با بیان این مطلب که حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از اولویت های اصلی وظایف سازمانی است و به هیچ وجه تعطیلی ندارد، تاکید کرد، گشت و بازرسی و کنترل و مراقبت مستمر از عرصه ها، علی الخصوص در ایام تعطیلات سال جدید، به صورت شبانه روزی و محسوس و نامحسوس با جدیت انجام و گزارش وضعیت روزانه به طور دقیق و مستند به اداره کل ارسال شود.