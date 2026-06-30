به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سهشنبه در نشست هماندیشی با انجمن صنفی مجریان پارکهای جنگلی استان، بر لزوم بازنگری در شیوه مدیریت پارکهای جنگلی و تقویت رویکردهای حفاظتی تأکید کرد.
باقری جامخانه اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری باید همسو با حفاظت از عرصههای طبیعی باشد و هیچ برنامهای نباید به تضعیف اکوسیستمهای جنگلی منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران در حوزه طبیعتگردی افزود: برنامهریزی برای پارکها و تفرجگاههای جنگلی بر پایه مدیریت هوشمند، افزایش نظارت و بهرهگیری از روشهای نوین حفاظتی دنبال میشود تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، از تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین بر ضرورت بازنگری و تدوین کتابچه راهنمای پارکهای جنگلی متناسب با نیازهای روز تأکید کرد و گفت: این سند باید پاسخگوی الزامات جدید مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری اصولی از پارکهای جنگلی باشد.
باقری جامخانه خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و حفاظت از عرصههای طبیعی دو رویکرد متضاد نیستند، بلکه با برنامهریزی صحیح میتوان این دو را در کنار هم پیش برد تا ضمن رونق اقتصاد گردشگری، از سرمایههای طبیعی و انفال نیز به بهترین شکل صیانت شود.
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