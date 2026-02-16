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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

ارتقای پوشش بیمه روستایی در سمنان؛ دهیاران کمک کنند

ارتقای پوشش بیمه روستایی در سمنان؛ دهیاران کمک کنند

سمنان- فرماندار سمنان خواستار ارتقای پوشش بیمه روستائیان در این شهرستان شد و گفت: دهیاران می توانند کمک خوبی در زمینه شناسایی خانه های روستایی بیمه نشده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در نشست مشورتی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در محل سالن جلسات فرمانداری سمنان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم به‌ویژه روستاییان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: این حضور نشان‌دهنده پایبندی مردم به نظام و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل و تقویت شرکت تعاونی توسعه شهرستان سمنان، افزود: مشارکت دهیاران، شوراها و روستاییان در این شرکت بسیار مهم است و باید زمینه حضور گسترده روستاها فراهم شود تا پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای با اتکا به سرمایه‌های مردمی اجرایی گردد.

فرماندار سمنان با تأکید بر لزوم عضویت روستاییان در این تعاونی بیان کرد: دهیاران و شوراها نسبت به جذب و سازماندهی اعضا اقدام کرده و مشارکت مؤثر روستائیان در این طرح را محقق کنند تا از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از دهیاری‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی بهره‌مند شوند.

صمیمیان همچنین با اشاره به اهمیت نهضت سوادآموزی در مناطق روستایی گفت: با توجه به مهاجرپذیر بودن شهرستان، باید تلاش شود هیچ فرد بی‌سوادی در روستاها باقی نماند و دهیاران و شوراها در این زمینه همکاری لازم را با اداره نهضت سوادآموزی داشته باشند.

وی در ادامه از اقدامات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه ایمنی روستاها قدردانی کرد و افزود: ارتقای ایمنی، استانداردسازی تجهیزات از جمله مهمترین الزامات توسعه روستایی در بخش های مختلف سمنان است.

فرماندار سمنان خواستار ارتقای پوشش بیمه روستائیان در این شهرستان شد و گفت: دهیاران در این زمینه می توانند کمک خوبی در زمینه شناسایی خانه های روستایی بیمه نشده کنند.

کد مطلب 6750361

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