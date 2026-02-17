به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی‌میرزایی با اشاره به برنامه‌ریزی جامع و چندماهه برای برگزاری رویداد «هفت‌خوان بازی» اظهار داشت: «علی‌رغم تمامی هماهنگی‌های اجرایی و زمان‌بندی سه مراسم اختتامیه «هفته بازی ایران» شامل؛ جشنواره بازی‌های ویدیویی،لیگ قهرمانان بازی‌های ویدیویی و جایزه بازی‌های جدی، بر اساس تقویم مصوب و با فاصله زمانی قابل توجه از رویدادهای پیش‌بینی‌شده که ماه‌ها پیش از وقایع تلخ دی‌ماه نهایی و ابلاغ شده بود. با توجه به اطلاعیه هیات دولت در دعوت از آحاد مردم برای حضور در مراسم چهلم جانباختگان حوادث دی‌ماه، تصمیم به جابجایی این مراسم گرفتیم.»

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر رویکرد مسئولیت‌پذیرانه این نهاد در قبال جامعه و مخاطبان افزود: «اگرچه زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم در موعد مقرر فراهم بود، اما با عنایت به تقارن تاریخ پیشین با ایام چهلم درگذشت جمعی از هموطنان عزیز، و بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران که مقرر بود روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه جاری برگزار شود، به شامگاه روز جمعه اول اسفندماه (ساعت ۱۹ تا ۲۱) به میزبانی تالار وحدت موکول شد».

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: «ارتقای جایگاه فرهنگی صنعت بازی‌های دیجیتال در ایران، مستلزم پایبندی به ارزش‌های والای انسانی و هم‌دلی با آلام جامعه است. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان این رویداد ملی، با درک عمیق از احساسات عمومی و احترام به خانواده‌های داغ‌دیده و مردم شریف ایران اتخاذ شده است.»

وی در خاتمه ضمن قدردانی از همراهی و درک متقابل تمامی دست‌اندرکاران، شرکت‌کنندگان و اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد در تاریخ جدید، بتواند ضمن پاسداشت و احترام به درگذشتگان، زمینه‌ساز برگزاری مراسمی شایسته برای تجلیل از برترین‌های صنعت بازی‌سازی کشور باشد و گامی مؤثر در مسیر اعتلای این عرصه مهم فرهنگی و هنری برداشته شود.