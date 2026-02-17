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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

درهای آستان حضرت عبدالعظیم (ع) در ماه رمضان شبانه‌روزی باز است

درهای آستان حضرت عبدالعظیم (ع) در ماه رمضان شبانه‌روزی باز است

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، درهای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در طول این ماه به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه به روی زائران و مجاوران باز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال نیز همچون سال‌های گذشته و با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در ماه میهمانی خدا، معاونت امور علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) به همراه دیگر بخش‌های این حرم مطهر، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، آمادگی کامل برای میزبانی از عاشقان و دوستداران اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را دارد.

بر اساس این گزارش، به‌منظور فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از فضای معنوی حرم، درهای آستان مقدس در تمام ایام ماه مبارک رمضان به‌صورت یکسره باز بوده و زائران می‌توانند در ساعات مختلف شبانه‌روز در این مکان مقدس حضور یافته و از برنامه‌های عبادی و معنوی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6751519
فاطمه علی آبادی

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