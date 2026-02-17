عاملان تیراندازی در دلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تیراندازی به سمت منزل شخصی و مجروحیت یک نفر، مراتب به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان پس از بررسی، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی عاملان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان، تصریح کرد: پس از شناسایی محل اختفای متهمان با هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم و ضربتی هر سه نفر متهم دستگیر از آنها دوقبضه سلاح جنگی شامل کلاشینکف و کلت کمری به همراه تیغه خشاب و تعداد ۴۶ فشنگ جنگی کشف شد.

سرهنگ بازوند با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به جرم خود معترف شدند تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.