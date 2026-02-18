دادستان اسلامشهر: ملاک بررسی صلاحیت نامزدها مستندات قانونی است

سعید دوستی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: مبنا و معیار در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، صرفاً قانون است و تمامی دست‌اندرکاران امر انتخابات موظف‌اند در چارچوب مستندات قانونی اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از فضای سالم انتخاباتی افزود: کاندیداهای انتخابات شوراها باید از هرگونه تبلیغات زودهنگام پرهیز کرده و چارچوب‌ها و ضوابط انتخاباتی را از ابتدای فرآیند تا زمان اخذ رأی به‌طور کامل رعایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر با بیان اینکه انتخابات پیش‌رو به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری الکترونیکی انتخابات، ضریب خطا و امکان تخلف را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد و موجب افزایش شفافیت در فرآیند رأی‌گیری خواهد شد.

دوستی‌نژاد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه شهروندان در پای صندوق‌های رأی و انتخاب افراد اصلح، نقش مؤثری در پیشبرد امور شهری و روستایی خواهد داشت.