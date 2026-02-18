  1. استانها
  2. تهران
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۹

دادستان اسلامشهر: ملاک بررسی صلاحیت نامزدها مستندات قانونی است

اسلامشهر- دادستان اسلامشهر با تأکید بر اینکه مبنای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها صرفاً قانون است، گفت تمامی تصمیمات در خصوص رد یا تأیید نامزدها بر اساس مستندات قانونی اتخاذ می‌شود.

سعید دوستی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: مبنا و معیار در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، صرفاً قانون است و تمامی دست‌اندرکاران امر انتخابات موظف‌اند در چارچوب مستندات قانونی اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از فضای سالم انتخاباتی افزود: کاندیداهای انتخابات شوراها باید از هرگونه تبلیغات زودهنگام پرهیز کرده و چارچوب‌ها و ضوابط انتخاباتی را از ابتدای فرآیند تا زمان اخذ رأی به‌طور کامل رعایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر با بیان اینکه انتخابات پیش‌رو به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری الکترونیکی انتخابات، ضریب خطا و امکان تخلف را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد و موجب افزایش شفافیت در فرآیند رأی‌گیری خواهد شد.

دوستی‌نژاد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه شهروندان در پای صندوق‌های رأی و انتخاب افراد اصلح، نقش مؤثری در پیشبرد امور شهری و روستایی خواهد داشت.

کد خبر 6752352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها