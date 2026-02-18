به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، دومین روز رقابتهای مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابتهای المپیک ورزش های مبارزه ای دانشجویان که خرداد ماه سال آینده در کشور برزیل برگزار می گردد در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر با همکاری فدراسیون کشتی در پنج وزن دوم برگزار و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.



بنابراین گزارش کشتی فرنگی نفرات زیر صاحب مدال طلا ، نقره و برنز شدند:



در وزن ۶۰ کیلو گرم:

۱-ابوالفضل جهانگیری از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- ابوالفضل همتی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- امیر محمد شکری از دانشگاه لرستان

۳- امیر مهدی جوانبخت از دانشگاه آزاد اسلامی



در وزن ۷۶ کیلو گرم:

۱- عباس برزگرزاده از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- دانیال دهقان از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- حمید رضا کرمی از دانشگاه فرهنگیان

۳- علیرضا طاهری از دانشگاه فنی و حرفه ای



در وزن ۷۷ کیلو گرم:

۱- امیر رضا مرادی از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- احمد نجفی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- امین خدایاری دانشگاه آزاد اسلامی

۳-علی اصغر وحدتی از دانشگاه طلوع مهر



در وزن ۸۷ کیلو گرم:

۱- علیرضا نظری از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- ابوالفضل سپهوند از دانشگاه پیام نور

۳- سامان صباغی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- حسین دستمرد از دانشگاه تهران



در وزن ۱۳۰ کیلو گرم:

۱- وحید دادخواه از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- هادی قربانی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- ابوالفضل مرادی دانشگاه فرهنگیان

۳- امیر سالار رمضانی از دانشگاه آزاد اسلامی



همچنین در کشتی آزاد نفرات زیر در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.



در وزن ۶۱ کیلو گرم:

۱- مهدی رحیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- امیر حسین محمدی مقدم از دانشگاه پردیس

۳- پوریا کاظمی حاجی دانشگاه پیام نور

۳- محمد حسین صادق پور از دانشگاه آزاد اسلامی



در وزن ۷۰ کیلو گرم:

۱- محمد بخشی از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- سپهر اسماعیلی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- سید امیر مهدی حسینی دانشگاه آزاد اسلامی

۳- محمد ورمزیار از دانشگاه آزاد اسلامی



در وزن ۷۹ کیلو گرم:

۱- حسین محمد آقایی از دانشگاه شهید بهشتی

۲- علیرضا صدقانی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- مبین رزقی جویباری دانشگاه آزاد اسلامی

۳- مهرداد شجاع از دانشگاه آزاد اسلامی



در وزن ۹۲ کیلو گرم:

۱- محمد جواد صالحی از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- بهنام سرابی از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- امیر حسین علیزاده دانشگاه آزاد اسلامی

۳- آراز خدایی از دانشگاه ملی و مهارت



در وزن ۱۲۵ کیلو گرم:

۱- سهیل پری نژاد از دانشگاه آزاد اسلامی

۲- غلامرضا شریف نژاد از دانشگاه آزاد اسلامی

۳- ارشیا ظهیری دانشگاه آزاد اسلامی

۳- محمد جواد مظفری از دانشگاه آزاد اسلامی



مراسم اختتامیه و توزیع مدال ها با حضور نوری رئیس و مسئولین فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون کشتی در سالن برگزاری مسابقات برگزار شد. رقابتهای ورزش های مبارزه ای دانشجویان جهان که خرداد ماه سال آینده در کشور برزیل برگزار می گردد.