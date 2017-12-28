همه باید فرهنگ شهادت را تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی خود و هیات همراه به استان ایلام، با جانباز سرافراز غیاثی و خانواده شهید غلام ملاحی دیدار و گفت و گو کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با خانواده شهید ملاحی، بر ضرورت تقویت و پاسداشت فرهنگ شهادت و ایثار تاکید کرد و گفت: این کشور مدیون خون شهدا و علو معنا و عرفان آنهاست. این کشور امام زمان (عج) را همین معنویت نگه داشته و خانواده شهدا نیز در این اجر سهیم هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه خانواده معظم شهدا مایه مباهات و افتخار کشور هستند، اظهار کرد: همه ما باید فرهنگ شهادت و ایثار را تقویت کنیم و یکی از مهم ترین طرق پاسداشت این فرهنگ، تکریم و بزرگداشت خانواده شهداست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین حضرت علی (ع) اظهار کرد: حضرت می فرمایند «بالاترین امر، صبر است». این صبر در بیت محترم شهدا بیش از هر جای دیگری است و خانواده معظم شهدا از این نعمت بزرگ برخوردارند که مسیر برای توسل به شهیدان و شفاعت، برایشان بسیار هموار است.

همسر شهید ملاحی نیز در این دیدار با قدردانی از رئیس قوه قضاییه گفت: ما بر سر عهدی که با امام، مقام معظم رهبری و شهدا بستیم، خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه در دیدار با جانباز سرافراز، غیاثی نیز صبر جانبازان را موجب نورانی تر شدن باطن آنان دانست و صحت و عافیت همه جانبازان اسلام و انقلاب را از درگاه حق متعال مسالت کرد.

آیت الله لطفی نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام، حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، حجت الاسلام خلفی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رزم رئیس کل دادگستری استان ایلام، فرمانده سپاه استان ایلام، فرمانده انتظامی استان و مدیرکل بنیاد شهید استان ایلام، در این دیدارها آیت الله آملی لاریجانی را همراهی کردند.