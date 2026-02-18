به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ترجمه و شرح تاج التراجم» اثر محی‌الدین ابن‌عربی را انتشارات سلوک ما منتشر کرد. تاج‌التراجم در لغت، به معنای سرآمد بیان‌ها است. این کتاب از آثار مهم شیخ اکبر است که آن را در دوران پختگی خویش نگاشته، سرشار از نکته‌هایی است که وی بسیاری از آن ها را در آثار دیگرش ذکر نکرده است و شامل نکته‌های متنوع فراوانی در عرفان نظری و عرفان عملی است.

بخشی از موضوعات جلد ۱ و ۲ این کتاب عبارتند از باب بیانِ قهر، بیانی [در چند موضوعِ مختلف]، بیانِ کبریاء، بیانِ فتح، بیانِ اجابت، بیانِ تعریف، بیانِ ثَبات، بیانِ عدل، بیانِ بزرگداشت، بیانِ منّت، بیانِ غیرت، بیانِ وجود، بیانِ جمع، بیانِ تقدیس، بیانِ اِستواء، بیانِ باطن، بیانِ رحمت، بیانِ موعظه، بیانِ «من» گفتن، بیانِ سیادت، بیانِ موهبتِ حق، بیانِ توابع، بیانِ کمال، بیانِ ریگ‌زار، بیانِ شریعت و حقیقت، بیانِ امرِ پنهانِ مربوط به ابن صائد، بیانِ تقلیب، بیانِ مشاوره، بیانِ حمدِ مُلک، بیانِ مغفرت، بیانِ اخلاص، بیانِ برانگیخته شدنِ نور صدق، بیانِ صفِ اول، بیانِ جمع و وجود، بیانِ گشودنِ درها، بیانِ مُلکِ مُلک، بیانِ اشتراک میانِ نَفْس و روح، بیانِ قسمت، بیانِ سبب، بیانِ دورتر، بیانِ سرزمین عبادت و... . ابن عربی نگاهی تأویلی به موضوعات ذکر شده در این کتاب دارد.

علی شالچیان ناظر، عرفان پژوه و مترجم و شارح و مصحح آثار محی‌الدین ابن‌عربی، نسخه‌های خطی این اثر را مقابله و تصحیح و سپس ترجمه و شرح کرده است. این نویسنده و عرفان پژوه آثار متعددی دیگری نظیر سطحی نگری (نقدی بر برخی روش‌ها و نگرش‌های سطحی نگرها)، ترجمه و شرح کتاب الحکمه، وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی‌الدین ابن‌عربی، شرح رساله القدس اثر روزبهان بقلی شیرازی، ترجمه و شرح الإعلام باشارات أهل الالهام، ترجمه و شرح العبادله (دوره دو جلدی)، دوره دو جلدیِ ترجمه و شرح فصوص الحکم، فصوص الحکم (متن خالصِ عربی با تحقیق و تصحیح جدید نسخه‌های خطی) را در کارنامه خود دارد.

انتشارات سلوک ما کتاب ترجمه و شرح تاج التراجم را در دو جلد، در قطع رقعی، با قیمت ۹۵۰۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۴ منتشر کرد.