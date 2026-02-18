به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: تا ساعت ۱۴ روز ششم ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستا ۱۵۳۱۷۲ داوطلب ثبت‌نام کردند. این فرایند تا فردا از ساعت ۸ تا ۲۲ در سامانه ثبت نامی https://keshvar.moi.ir ادامه خواهد داشت.

اسلامی در مورد استان‌های پیشرو در ثبت‌نام انتخابات شورا اظهار کرد: استان‌های پیشرو، کردستان، همدان، تهران، سیستان و بلوچستان، البرز، خراسان شمالی، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی و مرکزی هستند.

وی افزود: ۹۲ درصد از داوطلبان محترم شورای روستا را آقایان تشکیل می‌دهند؛ ۴۵ درصد از داوطلبان شغل آزاد و ۱۶ درصد کشاورز هستند؛ همچنین ۳۳ درصد از داوطلبان در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات میان‌دوره مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره مجلس نیز از امروز به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پنجره واحد وزارت کشور آغاز شد و تا روز شنبه ۲ اسفند ادامه خواهد داشت.