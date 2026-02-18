کوچک ترین QR کد جهان ساخته شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ابداع آنها فقط ۱.۹۸ میکرومتر مربع است. این کد کوچکتر از بیشتر باکتری های موجود و به اندازه ای کوچک است که فقط یک میکروسکوپ الکترونی می تواند آن را ببیند.

کتاب رکورد گینس اخیرا این کد را به عنوان یک رکورد جهانی جدید تایید کرده است. دستاورد مذکور فقط ۳۷ درصد اندازه رکورد دار قبلی است. فناوری مذکور جهشی عظیم در صنعت ذخیره سازی داده ها به حساب می آید.

ابزارهای ذخیره سازی مدرن مانند هارد درایوها بیشتر اوقات طی چند سال از کار می افتند. با این وجود روش جدید از ورقه های نازک سرامیکی برای ماندگاری بسیار بالا استفاده می کند. این مواد به طور معمول ابزارهای برش با عملکرد بالا را می‌پوشانند.

آنها تحت فشار و گرمای بی سابقه با ثبات باقی می مانند. پژوهشگران از اشعه های یون متمرکز برای حک کردن کد روی لایه سرامیکی استفاده کردند. هر پیکسل عرضی حدود ۴۹ نانومتر دارد. چنین اندازه ای ۱۰ بار کمتر از طول موج نور قابل مشاهده است. کد مذکور در چشم انسان غیرقابل مشاهده باقی می ماند.

پروفسور میرهوفر در این باره می گوید: ساختاری که ما ابداع کردیم چنان ظریف است که نمی توان بدون میکروسکوپ اپتیکی آن را مشاهده کرد.

وی در ادامه توضیح داد هرچند محققان می توانند اتم ها را به طور جداگانه دستکاری کنند اما این الگوها طی گذر زمان تغییر می کنند. چنین روند داده های ذخیره شده را از بین می برد. اما بخش مهم تر آن است که ساختارها در مقیاس میکرومتر امروزه پدیده عجیبی نیستند و حتی می توان الگوها را با اتم های جداگانه ساخت. با این وجود چنین روندی به تنهایی به ایجاد یک حد باثابت وقابل خوانش تبدیل نمی شود.

به طور معمول اتم های جداگانه ترکیب می شوند و شکاف ها را می پوشانندبه این ترتیب داده ها از بین می برند. محققان دانشگاه فنی وین مشکل ثبات را حل کرده اند. آنچه محققان انجام دادند فرایندی کاملا متفاوت است. آنها یک کد QR کوچک اما با ثابت و قابل خوانش ابداع کردند. این ثبات تضمین می کند داده ها به مدت چند قرن حفظ می شوند.

نکته مهم آنکه پتانسیل ذخیره‌سازی این فناوری سرامیکی شگفت‌انگیز است. یک ورق کاغذ A۴ می‌تواند بیش از دو ترابایت داده را در خود جای دهد. برخلاف مراکز داده فعلی، این حامل‌ها به خنک‌کننده یا برق نیاز ندارند.