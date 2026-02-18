  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

بازدید فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش از ناو «استویسکی» روسیه

امیر دریادار دوم مقصودلو با حضور در اسکله منطقه یکم امامت نداجا، از ناو بالگردبر «استویسکی» نیروی دریایی روسیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار دوم حسن مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نداجا در بازدید از ناوبالگرد بر استویسکی نیروی دریایی روسیه اظهار داشت: این بازدید در چارچوب تقویت تعاملات دوجانبه دریایی و همزمان با حضور یگان نیروی دریایی روسیه در بندرعباس انجام شد.

در جریان این بازدید، توانمندی‌ها، تجهیزات و بخش‌های مختلف ناو بالگردبر «استویسکی» معرفی شد و طرفین درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک، برگزاری رزمایش‌های مرکب و ارتقای سطح هماهنگی‌های دریایی گفت‌وگو کردند.

این بازدید در راستای تحکیم روابط نظامی و افزایش تعاملات در حوزه دیپلماسی میان نیروهای دریایی ایران و روسیه، با هدف تقویت امنیت دریانوردی در منطقه انجام شد.

بنابراین گزارش جمعی از کارکنان ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه نیز در ادامه برنامه بازدیدها از کارخانجات نداجا و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران بازدید کردند.

کد خبر 6752874
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها