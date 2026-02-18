سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به منظور شرکت در سه رویداد نشست سران آیونز (IONS)، رزمایش دریایی میلان ۲۰۲۶ و برنامه بازدید ناوگان بین‌المللی IFR به دهلی نو سفر کرد.

رزمایش میلان هر دو سال در یکی از بنادر مهم هند برگزار شده و نیروی دریایی بیش از ۷۰ کشور جهان در آن شرکت می‌کنند. این رزمایش که امسال سیزدهمین دور آن برگزار می‌ش شود، از ۲۹ بهمن تا ۶ اسفند در بندر ویشاخاپاتنام و در آب‌های خلیج بنگال برگزار خواهد شد. نیروی دریایی هند هدف از این رزمایش را تقویت پیوندهای حرفه‌ای، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌های عملیات دریایی و افزایش همکاری کشورها در حوزه دریا عنوان کرده است.

برنامه بازدید بین المللی IFR نیز یک رویداد به ابتکار هند است که هر ده سال یکبار در یکی از بنادر هند برگزار شده و هند از ناوگان‌های دریایی کشورهای متحد خود برای شرکت در آن و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود دعوت می‌نماید. در این برنامه رئیس جمهور هند از ناوگان‌های دریایی کشورهای مختلف بازدید خواهد کرد.

قرار است امیر دریادار ایرانی روز چهارشنبه به بندر ویشاخاپاتنام در خلیج بنگال رفته و ضمن بازدید از ناو دنا که نماد خودباوری و نبوغ ایرانی است و به دست مهندسان جوان نیروی دریایی ارتش ساخته شده است، در برنامه بازدید ناوگان بین‌المللی حاضر خواهد شد.

امیر دریادار ایرانی در روز پنج‌شنبه در افتتاحیه رزمایش میلان ۲۰۲۶ که ناو دنا به نمایندگی از نیروهای مسلح ج. ا. ایران در آن حاضر است، شرکت خواهد کرد و پس از آن در روز جمعه در نشست سران آیونز IONS شرکت خواهد کرد. آیونز یک مجمع منطقه‌ای متشکل از ۲۵ کشور ساحلی اقیانوس هند است که در سال ۲۰۰۸ به پیشنهاد نیروی دریایی هند راه‌اندازی شد.

هدف آن افزایش همکاری‌های دریایی بین کشورهای ساحلی منطقه اقیانوس هند است. این نشست نیز هر دو سال یکبار برای برای تحویل ریاست به کشور بعدی و تصویب برنامه‌های دو سال آتی برگزار میشود. طی دو سال آتی هند ریاست آیونز را بر عهده خواهد داشت