معاون سازمان دامپزشکی نسبت به خطر بهداشتی قاچاق دام هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، صبح چهارشنبه و در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به پیچیده‌تر شدن تهدیدهای بهداشتی در سال‌های اخیر گفت: نظام دامپزشکی امروز با موجی از بیماری‌های نوپدید و بازپدید روبه‌روست؛ بیماری‌هایی که پیش‌تر وجود نداشتند یا اکنون با سویه‌های تازه بازگشته‌اند.

به گفته او، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی در برخی مقاطع، باعث می‌شود نتوانیم همیشه آن آمادگی ایده‌آل را برای مقابله سریع و مؤثر با این بیماری‌ها ایجاد کنیم و همین مسئله، مدیریت ریسک را دشوارتر می‌کند.

حسینی، تغییرات اقلیمی را عامل مهم دیگری در افزایش فشار بر حوزه دامپزشکی دانست و افزود: کاهش علوفه، تنش‌های محیطی و ناپایداری شرایط اقلیمی، دام‌ها را مستعد بیماری می‌کند. نتیجه این چرخه، افزایش وظایف دامپزشکی و پیچیده‌تر شدن چالش‌های علمی و اجرایی ما است.

او در ادامه، قاچاق دام را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای بهداشتی کشور معرفی کرد؛ تهدیدی که ریشه در اختلافات ارزی با کشورهای همسایه دارد.

به گفته حسینی، جابجایی‌های غیرمجاز دام می‌تواند بیماری‌هایی را وارد کشور کند که پیش از این وجود نداشته‌اند و همین موضوع، سلامت دام و انسان را هم‌زمان تهدید می‌کند.

معاون سازمان دامپزشکی تأکید کرد: محور اصلی تمام این اقدامات، سلامت مردم است.

حسینی اضافه کرد: هدف ما تضمین سلامت فرآورده‌های دامی است؛ از گوشت و مرغ گرفته تا ماهی. مردم باید بدانند نظارت‌های دامپزشکی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام می‌شود و می‌توانند با اطمینان از این محصولات استفاده کنند.

او با اشاره به آمارهای جهانی درباره بیماری‌های منتقله از غذا گفت: بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، هر سال صدها میلیون نفر در جهان به بیماری‌هایی مبتلا می‌شوند که از طریق غذا منتقل می‌شود. بخشی از این بیماری‌ها، مشترک بین انسان و دام است و برای دامپزشکی اولویت ویژه دارد.

حسینی هشدار داد، که افزایش موارد بیماری ناشی از فرآورده‌های دامی، می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی منجر شود.

وی گفت: وقتی چنین اخباری زیاد شود، حتی شدیدترین نظارت‌ها هم ممکن است نتواند اعتماد ازدست‌رفته را به‌راحتی بازگرداند.

او نظارت مؤثر را زنجیره‌ای «از مزرعه تا سفره» توصیف کرد و افزود: کنترل واقعی از واحدهای پرورشی آغاز می‌شود. اگر در دامداری‌ها و مرغداری‌ها بهداشت و پیشگیری به‌درستی اجرا شود، در کشتارگاه‌ها، مراکز فرآوری، بسته‌بندی و عرضه هم موفق خواهیم بود.

در پایان، معاون سازمان دامپزشکی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها در ایام افزایش تقاضا خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و ۴۸۰ اکیپ نظارتی در سراسر کشور فعال شده‌اند و از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۵۲ موضوع را گزارش کنند؛ چرا که حفظ سلامت غذا، بدون مشارکت مردم ممکن نیست.