به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: حج و زیارت و بهزیستی استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

وی با بیان اینکه حمایت از نیازمندان تحت پوشش بهزیستی از محورهای این تفاهم نامه است، تاکید کرد: خدمات و رسالت بهزیستی استان سمنان قرار است در قالب این تفاهم نامه به زائران حج و عتبات استان سمنان معرفی شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: از سوی دیگر تلاش می شود تا باتبیین کارکرد های حمایتی بهزیستی جذب کمک‌های نقدی و غیرنقدی صورت گیرد.

چتری ادامه داد: خرید تولیدات مددجویان بهزیستی استان سمنان مانند ساک سفر و اقلام زیارتی، صنایع دستی و ... از سوی حجاج از جمله دیگر بخش های تفاهم نامه است.

وی با بیان اینکه حمایت و توانمندسازی اقتصادی مددجویان بهزیستی هدف این کار است افزود: ترویج فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی از اهداف اصلی این همکاری است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان اعلام کرد: این تفاهم‌نامه در ۹ ماده و برای مدت سه سال تنظیم شده و تعهد مالی مستقیمی برای دو دستگاه وجود ندارد.

چتری با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری‌شده طبق ضوابط بهزیستی صرف حمایت از نیازمندان استان سمنان می‌شود، افزود: ایجاد بستر برای نذورات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی حجاج برای یاری به محرومان استان از دیگر محورهای این تفاهم نام هاست.