  1. استانها
  2. سمنان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

ترویج نیکوکاری در قالب تفاهم‌نامه ۹ ماده‌ای حج و زیارت و بهزیستی سمنان

ترویج نیکوکاری در قالب تفاهم‌نامه ۹ ماده‌ای حج و زیارت و بهزیستی سمنان

سمنان- مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از امضای تفاهم‌نامه همکاری ۹ ماده‌ای با بهزیستی استان خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه بستر، خرید تولیدات مددجویان توسط حجاج فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: حج و زیارت و بهزیستی استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

وی با بیان اینکه حمایت از نیازمندان تحت پوشش بهزیستی از محورهای این تفاهم نامه است، تاکید کرد: خدمات و رسالت بهزیستی استان سمنان قرار است در قالب این تفاهم نامه به زائران حج و عتبات استان سمنان معرفی شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: از سوی دیگر تلاش می شود تا باتبیین کارکرد های حمایتی بهزیستی جذب کمک‌های نقدی و غیرنقدی صورت گیرد.

چتری ادامه داد: خرید تولیدات مددجویان بهزیستی استان سمنان مانند ساک سفر و اقلام زیارتی، صنایع دستی و ... از سوی حجاج از جمله دیگر بخش های تفاهم نامه است.

وی با بیان اینکه حمایت و توانمندسازی اقتصادی مددجویان بهزیستی هدف این کار است افزود: ترویج فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی از اهداف اصلی این همکاری است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان اعلام کرد: این تفاهم‌نامه در ۹ ماده و برای مدت سه سال تنظیم شده و تعهد مالی مستقیمی برای دو دستگاه وجود ندارد.

چتری با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری‌شده طبق ضوابط بهزیستی صرف حمایت از نیازمندان استان سمنان می‌شود، افزود: ایجاد بستر برای نذورات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی حجاج برای یاری به محرومان استان از دیگر محورهای این تفاهم نام هاست.

کد خبر 6752590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها