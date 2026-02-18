کارنامه آزمون دستیاری فوق تخصصی منتشر شد؛ آغاز انتخاب محل داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه با حضور ۴۸۲ داوطلب در دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار شد.

کلید اولیه چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی به همراه پاسخنامه آزمون کتبی شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش قرار گرفت. پس از آن نتایج آزمون کتبی منتشر شد و آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی برگزار شد.

کارنامه علمی امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و کلیه افراد شرکت کننده در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی می توانند از امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن تا چهارشنبه ۶ اسفندماه با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهائی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.



تذکر: جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، که نشان دهنده نیاز هر استان یا شهرستان به سهمیه بومی مناطق محروم در رشته های مختلف مورد نیاز است، از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی است.

داوطلبان با سهمیه بومی که مبادرت به انتخاب کد رشته محل های مناطق محروم می کنند، لازم است علاوه بر انتخاب دانشگاه محل تحصیل، محل تعهد خود مبتنی بر استان محل تعهد را نیز انتخاب کنند.

داوطلبان دارای سهمیه بومی باید توجه کنند تنها در صورتی می توانند رشته محلی را به صورت محروم انتخاب کنند که در جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، استان محل تعهد ایشان در رشته آنها اعلام نیاز کرده باشد و می توانند محل تحصیل را به دلخواه در تمامی دانشگاه های اعلام شده انتخاب کنند.