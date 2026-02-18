وزیر نفت: صادرات گاز روسیه به ایران به زودی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاکنژاد در نشست خبری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه گفت: نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار و سند نهایی و تفاهمهایی که حاصل شده بود، امضا شد.
وی اضافه کرد: کارگروههای تخصصی در نشستهای فشرده و طولانی توانستند سند نهایی را آماده کنند، این کمیسیون مشترک مسیری است تا بتوانیم از ظرفیتهای بسیار گستردهای که در ارتباط با همکاریها، بهویژه در حوزه اقتصادی بین ایران و روسیه وجود دارد، استفاده کنیم و تفاهمها را پیگیری کنیم.
پاکنژاد تصریح کرد: خوشبختانه آنچه در این نشست مورد تفاهم نهایی قرار گرفته، بهعنوان یک دستاورد، گذر از تفاهم به حوزه اجراست؛ دستاوردی قابل ملاحظه در این مقطع حساس کنونی و در این شرایط بینالمللی است.
وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با وجود افزایش تولید باز هم نیاز به واردات گاز وجود دارد، گفت: در ارتباط با صادرات گاز روسیه به ایران نیز باید گفت این قضیه تقریبا به پایان رسیده و یکی دو بند در تفاهمات باقی مانده که امیدواریم شاهد قرداد داد نهایی باشیم. همچنین از ابتدای پاییز تا الان ظرفیت تولید گاز کشور خوب بود و روز گذشته رکورد کار در پارس جنوبی از ۷۲۷ میلیون متر مکعب عبور کرد اما ناترازی انرژی به گونهای است که به دنبال واردات گاز از روسیه هستیم.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تأثیر قرارداد راهبردی همکاری میان ایران و روسیه بر مناسبات اقتصادی و احتمال واگذاری میدانهای بیشتر به شرکتهای روسی خاطر نشان کرد: معاهده مشارکت راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، بسترسازی و زمینهسازی بسیار مناسبی برای همکاریهای اقتصادی انجام داده و در سایر بخشها نیز چارچوب انجام این مشارکت را تبیین کرده است.
پاکنژاد تأکید کرد: از حضور، مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای روسی در توسعه میدانهای نفتی و گازی استقبال میکنیم.
