۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سمنان؛ «بسازید» تخریب می‌کنیم

سمنان- رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان از وقوع یک فقره تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای خیرآباد این شهرستان خبر داد و گفت: این بنا تخریب و اراضی به کاربری کشاورزی ملحق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید اراضی کشاورزی سمنان و در جمع خبرنگاران از وقوع یک مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای خیرآباد خبر داد و اظهار داشت: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است، تاکید کرد: هر گونه ساخت و ساز باید با مجوز و با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان از یک مورد اجرای عملیات قلع و قمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای خیرآباد خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام گرفته است.

کاظمی تاکید کرد: این بنا به دلیل احداث بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم به منظور پیشگیری از محکومیت قضایی و هرگونه ضرر و زیان ناشی از ساخت و تخریب قبل از هر گونه اقدامی حتما استعلام های لازم را دریافت کنند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان همچنین با بیان اینکه در مقوله کاربری اراضی پیشگیری از وقوع تخلفات خواسته و یا ناخواسته ضرورت دارد، بیان کرد: یک استعلام ساده گاهی می تواند از بروز تخلفات جدی پیشگیری کند.

کد خبر 6752631

